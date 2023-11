Potupa Edmontonu: hvězdy se trápí, jednička na farmě a média v ráži

Leon Draisaitl při rozhovoru s médii vypadal hodně posmutněle a těžko hledal slova. Tým, který v minulém ročníku nasypal soupeřům v základní části nejvíc gólů a měl jasně nejlepší přesilovky, se střelecky trápí. „Skvělý postřeh,“ odvětil německý útočník na připomínku jednoho z reportérů, že nikdo v mužstvu nevypadá, že by dokázal skórovat.

Mackenzie Blackwood pochytal 39 střel a s týmem San Jose připravil Edmontonu čtvrtou porážku po sobě. „Je tak sebevědomý,“ chválil brankáře Tomáš Hertl. „Je snazší hrát, když ho máme za sebou. Jakmile uděláme chybu, podrží nás. Zápasy, jež jsme prohráli, jsme neztratili jeho vinou. Pomáhal nám od prvního dne a v posledních dvou utkáních si vedl úžasně,“ řekl český útočník.

Druhou výhru Sharks po sobě režíroval Hertl, který se jednou trefil a na další gól přihrával Fabianu Zetterlundovi. Vítěznou branku vstřelil Filip Zadina. „Tohle byl zatím jasně náš nejlepší zápas sezony. Všichni hráli opravdu dobře. Jsem na tuhle partu vážně pyšný,“ neskrýval radost Hertl. Celek San Jose minulý týden rozsekal Vancouver 1:10 a vzápětí dostal 2:10 od Pittsburghu. Následně vybojoval svou první výhru, Philadelphii porazil 2:1, poté vyzrál na Edmonton.

Mužstvo kolem Connora McDavida a Leona Draisaitla je pokládáno za jednoho z favoritů sezony. Ve 12 zápasech však posbíralo jen pět bodů. V zoufalé době podnikli Oilers zoufalý tah a uprostřed šňůry zápasů venku poslali gólmana Jacka Campbella na farmu. Ten v posledních dvou startech za Edmonton inkasoval jedenáct branek, měl úspěšnost zákroků něco přes 87 procent.

Největším problémem jsou opět brankáři. Loňská investice do Campbella se ukazuje jako katastrofa. V půlce minulé sezony ztratil pozici jedničky, tentokrát se po jedenácti zápasech pakoval do záložního týmu, aby se probudil. Při platu pět milionů dolarů ročně u něj hrozí nižší riziko, že si ho z listiny nechráněných hráčů stáhne jiný celek. Stuart Skinner si přitom s úspěšností 85,3 procenta vedl ještě hůř.

Podíl na tom má obrana, tradiční slabina týmu. Ale kdo by čekal, že to bude skřípat v útoku, na který se Oilers mohli vždycky spolehnout? Jenže Draisaitl dal v posledních devíti zápasech jeden gól a McDavid se za sedm utkání netrefil vůbec. I proto se vyrojily pochybnosti, zda je nejlepší střelec NHL z předchozí sezony stoprocentně zdravý.

„Nevyhrát takový zápas není sranda,“ shrnul po zápase proti Sharks kouč Jay Woodcroft. Oilers soupeře přestříleli 41:18, většina pokusů však přišla až ve zběsilé třetí části. „Je hodně špatné nechat se porazit boxovacím pytlem, který prohrál deset z dvanácti zápasů v normálním čase, když váš trenér může být v sázce a některý z vašich kamarádů může být vyměněn. Právě v takové situaci se nacházejí Oilers. Opět čekají, až je někdo zachrání,“ napsal deník Edmonton Sun.

Pohled na současné Oilers šokuje a zároveň mrazí. Tým s nejlepšími dvěma útočníky světa vyhrál v předchozích dvou sezonách 99 zápasů. Prošel pěti koly play off a pokaždé ho vyřadil pozdější vítěz Stanley Cupu. Teď mu chybí šťáva, jako by došla nafta. Místo aby byl postrachem a chystal se k dalšímu útoku na dlouho očekávaný titul, ocitl se Edmonton na pokraji útesu.

„Mužstvo potřebuje vzpruhu. Jako obvykle. Náměsíčnost, místo aby se postavili na zadní, je dlouhodobě charakterovou vadou a průvodním znakem Edmonton Oilers. Projevuje se u nich každou sezonu. Nemohou nebo nechtějí věci zvrátit sami. Potřebují někoho zvenčí, kdo to udělá za ně,“ napsal deník Sun. Má to znamenat, že přijdou změny?

„Snažíme se, ale spoustě kluků chybí sebevědomí. I já mezi ně patřím. Říkáme si pořád to samé, chodíme do zápasů stejně nastavení. Máme víc šancí a spoustu soupeřů přestřílíme, ale prostě nedáváme dost gólů. Taková je realita. Ale nemám přílišné obavy, tohle se stává. Góly přijdou. Vím, že do toho dáváme celé srdce. Nezbývá, než jít dál a hledat cesty ke zlepšení,“ uvedl Draisaitl.

