Jak Bedard ztrácí učitele: Perry zmizel záhadně, Hall dohrál. Zbyl „taťka“

V Nicku Folignovi našli Blackhawks svého „tátu“. Někoho, kdo prošel dobrými i špatnými týmy, dělal kapitána a má stále na to, aby byl významnou součástí souboru. Zapadl jako ulitý. Stal se jedním z nejhlasitějších lídrů a nejlepších hráčů mužstva.

Taylor Hall působil naposledy stejně jako Foligno v Bostonu. Záměr byl jasný. Měl se stát hlavním mentorem osmnáctiletého mladíka Connora Bedarda, jehož si Chicago vybralo coby jedničku v letošním draftu a který má potenciál stát se superhvězdou NHL.

Měl být něco jako jeho osobní učitel. Hrál mimo jiné s Connorem McDavidem, který byl prvním výběrem v draftu 2015, nastupoval s Nico Hischierem, jedničkou z roku 2017, a půl sezony taky s Jackem Hughesem, jehož si New Jersey vybralo jako prvního rok po švýcarském centrovi.

Hall působil v týmech Edmontonu, New Jersey nebo Buffala, když procházely přestavbou. Pomáhal zaučovat i další mladé. Mohlo Chicago najít vhodnějšího frajera, aby podpořil největší talent své generace? Lepšího parťáka k Bedardovi mohli těžko objevit.

Bedardův první gól v NHL: obří talent uštkl Boston zpoza branky Video se připravuje ...

O čtrnáct let starší útočník toužil po tom, aby měl v Blackhawks pozitivní vliv. „Neposadím ho a nebudu mu říkat: ‚Hele, musíš dělat tohle takhle.‘ Myslím, že by to mělo probíhat přirozeně. Nejlepší způsob, jak někoho vést, je jít příkladem. V posilovně, na ledě, tím, jak vystupujete a chováte se. I k zaměstnancům v hale a podobně,“ popisoval Hall ještě před sezonou svůj úděl pro The Athletic.

Od začátku ročníku však měl zdravotní problémy. Stihl sehrát jen deset zápasů. Teď má chybět až do konce ročníku. Po zranění kolena může Bedardovi pomáhat jedině mimo led. Pro Blackhawks velmi špatná zpráva. „Je strašně zklamaný. Nahromadila se u něho spousta menších zranění, k tomu když vezmete, že jeden den je zápas, druhý den trénink... Koleno prostě přestalo držet a teď je potřeba ho spravit,“ podotkl kouč Luke Richardson.

„Je to srdcervoucí. Zrovna on, který tolik miluje hrát,“ svěřil se Bedard novinářům. „V každém zápase byl tak platný. Tak dobrý hokejista, ale zároveň dobrý kluk, který pro náš tým tolik znamená. Samozřejmě mu fandíme a přejeme mu to nejlepší. Víme, že tu stále bude s námi a samozřejmě zůstane významným členem mužstva. Je to smutné, ale víme, že udělá, co bude moci, aby se vrátil,“ dodal.

Hall se zranil už 9. listopadu v utkání s Tampou. Útočník Michael Eyssimont mu v souboji přibouchl koleno k mantinelu, křídlo Chicaga následně vynechalo dva zápasy. Na kluziště se sice koncem minulého týdne vrátil, ale nastoupil jen ke dvěma dalším utkáním. Jeho pravé koleno zátěž nezvládalo. Podstoupil další vyšetření, jež odhalilo závažný problém.

Bodování nováčků NHL

Pořadí Jméno Pozice Klub Zápasy Body (góly+asistence) 1. Connor Bedard útočník Chicago 19 17 (10+7) 2. Logan Cooley útočník Arizona 20 13 (2+11) 3. Luke Evangelista útočník Nashville 19 12 (3+9) 4. Luke Hughes obránce New Jersey 19 12 (2+10) 5. Marco Rossi útočník Minnesota 19 11 (6+5)

Hall musí podstoupit chirurgický zákrok. Chicago bylo po nedělním programu NHL poslední v Centrální divizi a nejspíš se neprobojuje do play off, nebo se to aspoň moc nepředpokládá. S Hallovým návratem se tedy nebude spěchat a do konce základní části to vítěz Hart Trophy z roku 2018 pravděpodobně nestihne. Přijít ve 32 letech v podstatě o celou sezonu může být problém pro samotného Halla, který v deseti utkáních posbíral čtyři body (2+2).

Jeho dlouhodobý výpadek se jistě podepsal i na hře Blackhawks, kteří v nedělním utkání se St. Louis utrpěli sedmou porážku. Bedard si i bez něj vedl znamenitě, v 19 zápasech si připsal 17 bodů (10+7), byl nejproduktivnějším hráčem mužstva a nejlepší byl i mezi nováčky NHL. Nicméně ztratil někoho, o koho se mohl opřít, přišel o možnost hrát vedle někoho, kdo se dokáže vžít do jeho situace a poradit mu v ní.

Do toho přišla další špatná zvěst. Záhadně se vytratil Corey Perry, v 38 letech nejstarší hráč mužstva. Vynechal středeční, páteční i nedělní zápas, kdy byl mezi náhradníky. Klub mlžil, o důvodech jeho nepřítomnosti neposkytl žádné konkrétní informace. S devíti body (4+5) v 16 zápasech byl Perry třetí v bodování Blackhawks. Do kabiny přinesl zkušenosti a klid.

Chicagu tak po výpadku dalšího ostříleného borce zbyl už jen „taťka“ Foligno.