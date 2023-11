Návrat krále, McDavid letí vzhůru. Přiznal, že mu scházelo sebevědomí

Kdo si po pár nepovedených zápasech myslel, že Connor McDavid už nebude tak suverénní jako v minulých letech, šeredně se spletl. V posledních dvou duelech si připsal devět bodů (1+8)! Nejprve čtyřmi asistencemi pomohl porazit Washington a v posledním zápase proti Ducks k nim přidal navrch gól. Především jeho zásluhou Edmonton vyhrál 8:2. „Je to samozřejmě důležité, ale jsou to jen dvě výhry. Musíme prostě dál valit naši hru a to je všechno,“ nelétal po povedeném utkání v oblacích.

Nejlepší lize světa vládl nepřetržitě tři roky po sobě. V tom posledním nasbíral neskutečných 153 bodů (64+89). Díky tomu získal svou pátou Art Ross Trophy. Před začátkem ročníku si nikdo nepřipouštěl, že by mohlo být něco jinak. Ale i u „mimozemšťana“, jako je McDavid, může dojít k výpadku formy.

Už se tak mohlo zdát, že o individuální trofeje v NHL se konečně porve i někdo jiný než hvězdná sedmadevadesátka. Možná to cítili i samotní hráči. David Pastrňák, Nikita Kučerov nebo J.T. Miller zavětřili šanci. Tohle je možná sezona, kdy můžeme ukořistit i něco pro sebe.

Jaká byla odpověď krále? Vskutku impozantní. V posledních čtyřech zápasech si připsal dvanáct bodů! Jen tak, jakoby z ničeho nic. To je umění, které ovládá nejlépe právě edmontonský kapitán. Už to vypadá, že ztrácí. Spekuluje se, že nemá formu, že jeho produktivita není taková.

Najednou bum a pár zápasy je schopen dostat se zpět do špičky. Nikdo teď nepochybuje, že se vrátil do závodu o individuální trofeje. Možná bylo předčasné hokejového kouzelníka odepisovat, po dvou utkáních dal pochybovačům ráznou odpověď.

„Jasně, že je to něco velkého,“ prohodil McDavid k zisku devíti bodů. „Ale všechno je to hlavně o tom, že jsme si připsali dvě výhry. A další potřebujeme v příštím utkání. Musíme jen znovu a znovu předvádět svou hru. O tom to celé je.“

Cobydup je na dostřel nejproduktivnější top desítce. Aktuálně má na svém kontě sedm gólů a osmnáct asistencí. Na torontského Williama Nylandera ztrácí jen dva body. Navíc proti Anaheimu to byl jeho devátý pětibodový zápas v kariéře, čímž přeskočil Jevgenije Malkina a je tak v tomto ohledu nejlepším ze všech aktivních hráčů. Aby nebylo zápisů do statistiky málo, tak čtyřmi asistencemi ve dvou po sobě jdoucích utkáních se připojil k Nicklasu Bäckströmovi. Spolu jsou jedinými stále hrajícími borci, kterým se tento kousek povedl.

K výkonům z posledního týdne mu pomohl i zlepšený týmový projev. „Zjednodušili jsme hru. Je to něco, o čem jsme mluvili,“ přiblížil. „Myslím, že jsme se do toho vrhli po hlavě a kluci odvádí skvělou práci. Dobře forčekujeme. Když to využijeme nejlépe, jak je v našich silách, můžeme z toho udělat docela rychle zápas, který se odehrává jen na jedné polovině kluziště. To je něco, čeho se musíme dál držet.“

Moc dobře ví, o čem mluví. V úvodu NHL to totiž u Oilers drhlo. Nedařilo se jim naplňovat prognózy jednoho z favoritů na zisk Stanley Cupu. U McDavida si mohlo vybrat daň i zranění v horní polovině těla, které ho vyřadilo ze hry na dva zápasy. Vrátil se rychle, aby stihl prestižní Heritage Classic proti Calgary (5:2). Těžko říci, do jaké míry to bylo uspěchané a jestli hrál další utkání se zdravotním omezením.

Ať už to bylo jakkoliv, na Kanaďanově hře se to projevilo. Před začátkem sezony měl průměr osmi gólů a 22 bodů na 15 zápasů NHL. V prvních 15 duelech probíhajícího ročníku měl na kontě šest gólů a 15 bodů.

I sám šestadvacetiletý tahoun Oilers mluvil o ztrátě sebevědomí, které ho potkalo. „Je na tom stejně jako u zbytku týmu, není příliš vysoké,“ neskrýval pro web The Athletic. „Každý prochází bojem. My nejsme jiní. Jsme jen lidé. Už je to opravdu dlouho, co jsme si něčím takovým prošli. Není to legrace,“ přibližoval nelehké období, které provázelo jeho i klub.

Aktuálně to vypadá, že on i Edmonton se postupně z krize dostávají. „I když soupeř vedl, našli jsme cestu, jak se do zápasu vrátit. To je něco, co nám dosud v sezoně chybělo. Bylo pěkné vidět na naší straně tu porci odolnosti,“ chválil sílu týmu McDavid. „Velkou součástí toho všeho je i sebevědomí. Myslím, že celý náš tým hraje lépe. A i proto začíná být vidět, jak se daří jednotlivým klukům,“ dodal.

V příštím duelu budou Oilers umění svého kapitána znovu potřebovat. Utkají se totiž s Vegas, které vévodí Západní konferenci.