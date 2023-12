Vejmelka se našel, Kojoti nevyjí v poušti. Předvedli úžasný comeback

Už to není osamělé vytí v poušti. Kojoti nejsou ztracení, ani marní. Drží se pod prahem postupu do play off, výhra s Coloradem byla pátou z posledních šesti utkání. Podobné úžasný comeback jako s Coloradem se jim v domácí Mullett Areně povedl podruhé za sebou. Před Vánoci prohrávali v první třetině s Ottawou už o tři góly, nakonec porazili Senators 4:3.

„Kluci jsou hrdí, každý den bojují, dokonce i na tréninku. Mají to ve své DNA. Nikdy se nevzdávají,“ pronesl kouč Andre Tourigny. „Bylo to pro nás vítězství charakteru. Oni mají opravdu dobrý tým, a když s nimi prohráváte 0:4, je vážně těžké se z toho dostávat. Ale my to dokázali. ‚Vej‘ zachytal skvěle, určitě to byl úžasný comeback,“ pravil McBain.

Sám rozhodl zápas, ale nejvíc se zaskvěl obránce Sean Durzi. Prožil první čtyřbodový večer v kariéry (1+3). Dal vyrovnávací gól, při vítězné akci si vyměnil puk s Jasonem Zuckerem, který ostře vypálil z pravého kruhu. Geogieva trefil kotouč do ramene, ve vzduchu po něm ještě šmátral Jonathan Drouin. Ale McBain stál nejblíž.

„Nic v tom nebylo. ‚Zuck‘ dobře vystřelil, já tam jen tvrdě šel a puk mě zasáhl do hole. Byl to nemastný neslaný gól, ale beru ho,“ líčil. „Dostali jsme se do laufu a odvedli skvělou práci tím, jak jsme neustále tlačili, dotírali na ně a nenechali je vydechnout,“ ocenil Zucker, který měl v utkání gól a nahrávku.

Zdá se, že comeback prožívá i Karel Vejmelka a po problémech na začátku sezony znovu našel pohodu. Do branky Coyotes se postavil počtvrté za posledních pět zápasů. Arizona všechny vyhrála. V polovině prosince uhájil 27letý český gólman svou první nulu v sezoně proti Buffalu, byl u obratu proti Ottawě a 31 zákroky pomohl k vítězství v San Jose. Po přestávce nakonec uspěl i proti silnému Coloradu.

V zápase Vejmelka nejprve čtyřikrát inkasoval. Střely Rantanena a MacKinnona se snad ani chytat nedaly. Ovšem už během tří předvánočních zápasů pustil jen dva góly ze 77 střel. Udržel si průměr 0,73 branky na zápas a úspěšnost zákroků 97,4 procenta. Byl vyhlášen nejlepším hráčem týdne podle hráčské asociace NHLPA. Před touto sérií naposledy vyhrál zápas 21. října, z prvních dvanácti startů zvítězil jen dvakrát.

Coyotes začali dávat přednost Connoru Ingramovi. Vejmelka sledoval zápasy častěji jen ze střídačky, vrátil se kvůli nahuštěnému programu a aby se udržel v pohotovosti. „Myslím, že pokračuje v tom, co jsme viděli v minulé sezóně, očividně si věří,“ prohlásil Corey Schwab, který má v Arizoně brankáře na starost.

„Je to zase skvělý pocit chytat proti silným soupeřům. Prožil jsem těžké chvíle, zejména psychicky to bylo náročné. Ale k hokeji tohle patří. Někdy se daří, jindy ne. Snažil jsem se zůstat pozitivní a správně nažhavený. Nebylo to jednoduché, ale myslím, že jsem se posunul dál. Chci vyhrát každý zápas, což se dlouho nedařilo. Ale teď se cítím úžasně,“ řekl Vejmelka. Zdá se, že se opět našel.

