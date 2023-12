Torts leští Flyers, jako první Američan odkoučoval 1500 zápasů v NHL

Trip zahájili čtvrtečním vítězstvím 4:1 nad vedoucím týmem Západní konference. K výhře ve Vancouveru pomohli obvykle spolehliví brankáři i speciální týmy, jimž se v poslední době nedařilo vůbec. Následně bodovali v Seattlu, kde padli 1:2 v prodloužení. Philadelphia Flyers s mladou posádkou a koučem Johnem Tortorellou za kniplem však vzlétají. V NHL se překvapivě drží se na hladině play off. V předchozích třech sezonách pro ně byly moc vysoko. Kouč „Torts“ o páteční noci proti Krakenu prožil kulaté jubileum, koučoval svůj 1500. zápas v základní části NHL. To se dosud povedlo sedmi hlavním trenérům, 65letý rodák z Bostonu je vůbec prvním Američanem.

Během 22 let, co se v NHL pohybuje, proslul „Torts“ jako ostrý, nesmlouvavý trenér. Kvůli svérázným metodám dostal plno jmen. Neváhal opakovaně posadit i své nejlepší hráče, pojmenoval věci, jak jsou, a jízlivě odsekl novinářům, s nimiž měl problém, nebo se v jeho očích ptali hloupě.

Útočník Cam Atkinson působil pod Tortorellou šest let v Columbusu a patří k mnoha, kdo s ním měli rozporuplný vztah. Když ale Flyers loni hledali nového kouče, patřil k těm, kdo se za něj zaručili. „Jako trenér nesedne každému. Byly chvíle, kdy se ke mně choval hodně tvrdě. Ale pomohl mi vyrůst jako hráči i jako člověku,“ uvedl.

„Je velmi náročný. Sám nesmírně tvrdě pracuje a na své svěřence hodně tlačí, aby z nich dostal to nejlepší. Důvod spočívá v tom, že mu na nich strašně záleží, jde o vítězství a nechce prohrávat,“ přidal se Mike Sullivan, který dělal Tortorellovi asistenta v Tampě, New York Rangers a Vancouveru. Nyní sám vede Pittsburgh.

Navenek si „Torts“ na střídačce stále zachovává zamračený, až přísný výraz. Jenže se nenechte mýlit. „Co si budeme nalhávat, pořád leští tu svou masku. Ví, co dělá, v tomhle je docela vypočítavý,“ prozradil s úsměvem kouč Penguins.

Ti, kdo Johna Tortorellu poznali blíž, líčí ho jako vlídného a pozorného člověka. Ale v kabině a u ledu to tak nebývá. Rozdíl mezi jeho veřejným a soukromým životem může být až zarážející. „Myslím, že kluci, kteří pod ním hrají, si časem zvyknou. Jejich prvotní dojmy můžou být různé. Ale postupem času, až zjistí, jaký skutečně je a co představuje, získají mnohem větší pochopení pro to, jak si počíná,“ pravil Sullivan.

Tortorella se svými týmy postoupil dvanáctkrát do play off. V roce 2004 s Tampou získal Stanley Cup. Vyhlásili ho nejlepším trenérem NHL a pak ještě v roce 2017, kdy kočíroval Columbus. O dva roky později s Blue Jackets senzačně smetl právě Lightning. Ale v posledních letech se prodral nejvýš do druhého kola nebo do vyřazovacích bojů neproklouzl vůbec.

Naposledy ztrácel s Flyers na postup 17 bodů. V nové sezoně mají mnohem nadějnější vyhlídky. Tým se za poslední léta hodně změnil. Vedle ostřílených stálic jako Sean Couturier, Atkinson, Scott Laughton nebo Travis Konecny, nástup hlásí junáci Joel Farabee, Bobby Brink, Tyson Foerster, obránce Cam York. Hráči, které si Flyers vybrali ze zadních pozic prvního kola, případně byli jinde přebyteční, jako Owen Tippett, jehož původně draftovala z desátého místa Florida, nebo Ryan Poehling, který začínal v Montrealu.

V obraně vyzrál Travis Sanheim, Philadelphii zdobí silný brankářský tandem. Cartera Harta si klub dlouho hýčká, v tomto ročníku se skvěle doplňuje se Samuelem Erssonem. Oba se svými čísly pohybují kolem elitní desítky gólmanů. Když na konci března dosáhl Tortorella svého 700. vítězství v NHL, nechtěl o ničem takovém slyšet. „To je přesně Torts. Nestará se o sebe, nejvíc mu záleží na týmu,“ řekl generální manažer Daniel Briére. Tortorella může kromě své masky konečně vyleštit a pozvednout mužstvo, v němž se skrývá trochu netušený, ale zářný potenciál. A o to jde především.

