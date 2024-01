Vím, že musím být lepší. Nečas o Carolině, plánech na All-Star i dvacítce

Měl jste čas se dívat na juniorské mistrovství světa? Co na dvacítky říkáte?

„Sledoval jsem je, ale tím, že se hrálo ve Švédsku a byl tam časový posun, většinou jsme zrovna trénovali, nebo se hrálo brzy ráno. Pár utkání jsem ale viděl. Během zápasu o třetí místo jsem za stavu 3:5 odešel, a když jsem se vrátil, viděl jsem, že to skončilo 8:5. Podíval jsem se pak na sestřih. Kluci hráli dobře, šly jim přesilovky. Ale na to, abych nějak hodnotil, jsem viděl málo. Medaile je ale super.“

Jaké byly reakce na vyřazení Kanady ve čtvrtfinále?

„S klukama jsme se sázeli, jsou tady Kanaďani. Byl velký úspěch je porazit, dokonce ve čtvrtfinále. Kluci to zvládli výborně. Škoda semifinále, ovšem bronz je pro nás taky dobrý.“

Zhruba půlka sezony NHL je pryč. Jak ji hodnotíte z pohledu Hurricanes i svého?

„Obojí by mohlo být lepší. Poslední dva zápasy jsme prohráli, ale předtím jsme měli šňůru pěti vyhraných zápasů, což nás posunulo trochu dopředu. Tabulka je hodně namačkaná. Jedna dvě prohry a jste mimo play off. Zatím jsme nepředváděli úplně nejlepší hokej, to samé já. Můžu být lepší a ve druhé polovině bych to chtěl ukázat.“

V minulé sezoně jste byl nejproduktivnějším hráčem týmu. Cítíte teď větší tlak?

„To ne, sám chci být lepší. Občas to není jednoduché, ale nějaký tlak, zvlášť v Carolině, necítím. Možná kdybych byl v kanadském týmu, poznal bych to víc.“

Všímají si vás soupeři, když jste sedmdesátibodový hráč a vědí, co dokážete?

„Je to možné. Ale takhle to na ledě úplně nevnímám. Zatím jsem měl takovou sezonu jen jednu. Chci na ni navázat, druhá půlka musí být lepší.“

V úvodu jste dostávali docela dost gólů, což je na Carolinu dost neobvyklé. Jaké byly příčiny nepovedeného startu?

„Celkově proti nám bylo hodně přečíslení, soupeři se snažili hrát hodně agresivně. Chodili dva na jednoho, tři na dva. Chce to hrát trošku opatrněji. NHL se posouvá, je hrozně rychlá. My hrajeme určitým způsobem pět let, týmy se přizpůsobí a my musíme taky. Začátek byl do obrany špatný. Doufám, že to bude pořád lepší.“

Obrana přitom na papíře vypadá jako jedna z nejlepších. Co vám tedy chybí?

„Soupeři většinou nemají tolik střel. Ale když už se k nim dostanou, jsou z toho větší šance. I pro gólmany je to tak těžší. Dřív jsme patřili k nejlepším defenzivním týmům. Na tom se nic nezměnilo, pořád jsme jako mužstvo spíš do defenzivy, než do útoku. Jen to chce do obrany víc utěsnit. Ale v posledních zápasech jsme se v tom zlepšili, což je určitě povzbudivé i pro brankáře.“

Gólmani se dost točí. Dokážou zachytat dobře, ale nechybí Carolině stabilnější jednička?

„Frederik Andersen je teď out, nevíme, na jak dlouho. Kdoví, jestli v této sezoně ještě bude chytat. Hodně se to střídá, poslední dobou chytal výborně Kočetkov. Na druhou stranu je mladý a do play off se většinou nechodí s tak mladými gólmany. Raanta měl poslední zápas dobrý, i když jsme prohráli. Pozice jedničky je důležitá. Uvidíme, jak to v play off bude.“

Ve statistikách je u vašeho jména číslo minus 13. Je tohle, na čem chcete zapracovat?

„Samozřejmě takové číslo není příjemné. Na druhou stranu padly nějaké góly v šest na pět, při přesilovce. Na statistiku plus/minus moc nehledím, i když bych chtěl být v plusu. Potřebuju celkově zlepšit svou hru.“

V útoku hrajete nejčastěji s Jesperim Kotkaniemi, Jak spolupráce funguje?

„Hráli jsme spolu už většinu minulé sezony. Tentokrát se to hodně střídá. Občas druhá, občas čtvrtá lajna. S Kotkaniemim na centru jsem však nastupoval nejvíc. Ještě jsme ale neukázali, na co máme.“

Z posledních výsledků vyplývá, že se týmu začíná dařit v útoku. Vidíte to stejně?

„Hodně gólů napadalo hlavně v početní převaze, klukům teď první přesilovka funguje. Co jsem se díval, měli jsme dvacet šest přesilovek a dali z nich třináct nebo čtrnáct gólů, což je neskutečné. To byl důvod, proč jsme vyhrávali.“

Čemu tedy přičíst předchozí výkyvy?

„Proti minulým rokům jsme soupeře pouštěli mnohem víc do šancí. Přestřílíme je, jenže takové ty nebezpečné situace jdou ve většině případů proti nám. První půlka nebyla ideální, ale asi je lepší ji mít na začátku, než když se jde do play off.“

Jedna věc jsou čísla a statistiky, ale jaký máte vnitřní pocit sám ze sebe?

„Záleží, jak kdy. Není to jednoduché, hodně se mění sestava. Sebevědomí není úplně tam, kde by mohlo nebo mělo být. Musím pracovat, makat, snažit se tomu dát všechno, což zatím tak bylo. A doufat, že se to zlepší.“

Děláte si ambice na All-Star Game, nebo máte jiné plány, pokud to v hlasování fanoušků neklapne?

„Od nás tam jede Sebastian Aho. Myslím, že si to zaslouží. Zatím prožívá super sezonu. O přestávce pojedeme na pár dní na dovolenou. Určitě se těším, ale teď spíš řeším, ať jsem zase zdravý a dostanu se zpátky do hry.“

Aho je utajená superhvězda. V týmu bodově odskočený, ale na rozdíl od jiných se o něm tolik nemluví. Proč?

„Je to tím, že jsme v Carolině, kde není hokej tolik sledovaný médii. Kdyby působil v Torontu nebo podobném klubu, určitě se o něm bude vědět víc. Dřív to bývalo taky právě tím, že jsme defenzivnější tým, takže přes sto bodů jako jinde taky neměl. Ale Sebastian je vynikající hráč, superstar, jak říkáte. Dokazuje to každou sezonu.“

A co Brent Burns. V 38 letech pořád výborný. V čem spočívá jeho kouzlo?

„Na tolik let ani nevypadá. Je neskutečný profesionál, o své tělo se stará, má výbornou kondici, což je důvod, proč ještě hraje. Jako obránce střílí ze všeho, na tom stojí jeho hra. Jakmile vidíte, že má puk, jedete před bránu, protože víte, že to tam proletí.“

Našlo by se nějaké místo, kde cítíte, že by mužstvo potřebovalo posílit?

„Tým máme dobrý. Vždycky nás považovali spíš za defenzivní mužstvo, pokud budeme hrát líp do obrany, mělo by to být zase lepší. Chceme navázat na vítěznou šňůru, kterou jsme měli, a začít dobře druhou polovinu sezony.“

