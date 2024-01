Neprůstřelný Mrázek zářil proti Hertlovi a spol. Výhru má i Vladař

Chicago dostal v souboji dvou nejhorších týmů NHL do vedení Cole Guttman dorážkou v přesilové hře. Mrázek se zapotil zejména ve druhé třetině, ve které chytil patnáct střel a dvakrát jej zachránila i tyč. Český gólman odolával až do 46. minuty, v níž ho po přihrávce zpoza branky překonal zblízka střelou mezi betony Ryan Carpenter.

V rozstřelu Mrázek inkasoval jako první, Kevin Labanc jej překonal střelou mezi beton a lapačku. Vzápětí ale vyrovnal Rem Pitlick a v deváté sérii rozhodl Boris Katchouk. Prodloužit zápas ještě mohl Zadina, ale jeho střelu vykopl Mrázek pravým betonem. Předtím ve třetím kole mohl zajistit San Jose bonusový bod Hertl, ale jeho pokus o kličku Mrázek přečetl.

Vladaře překonali Sean Durzi a Logan Cooley, který zvýšil ve 47. minutě na 2:0. Calgary ale brzy odpovědělo slepenými góly. Během 63 sekund se prosadili Blake Coleman a Nazem Kadri. Obrat domácí završili sedmnáct sekund před koncem prodloužení, ve kterém kryl Vladař sólový únik Cooleyho.

Dallas vstupoval do třetí třetiny s vedením 2:1, které pojistil třemi góly. Výhru zpečetil v oslabení po akci Faksy. Český útočník získal na obranné modré čáře puk, zatáhl jej do útočného pásma a po jeho přihrávce stanovil Sam Steel konečný výsledek. Faksa si v utkání připsal celkem tři kladné body do statistiky +/-.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:22. Trocheck, 11:09. E. Gustafsson, 32:32. Wheeler, 37:01. Kakko, 57:21. Wheeler Hosté: 10:41. Eberle, 54:24. McCann Sestavy Domácí: Šesťorkin (Quick) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Trouba (C), E. Gustafsson, Schneider – Kreider, Zibanejad (A), Kakko – Panarin, Trocheck, Lafrenière – Cuylle, Brodzinski, Wheeler – Goodrow (A), Bonino, Vesey. Hosté: Driedger (Daccord) – R. Evans, Larsson, Oleksiak, Borgen, Dumoulin, Schultz – Tatar, McCann, Eberle – Schwartz (A), Wennberg, B. Tanev – Tolvanen, Gourde (A), Bjorkstrand – Kartye, Yamamoto, Hayden. Rozhodčí Schlenker, McCauley – Flemington, Marquis Stadion Madison Square Garden, New York Návštěva 18006 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:29. Batherson, 21:21. Greig, 27:21. Greig, 31:04. Sanderson Hosté: 10:07. Rantanen, 22:27. Polin, 36:18. Rantanen, 44:04. Wood, 48:14. Malinski, 52:24. L. O'Connor, 55:16. Toews Sestavy Domácí: Sögaard (Korpisalo) – Zub, Sanderson, Hamonic, Chabot, Brännström, Chychrun – Giroux (A), Greig, B. Tkachuk (C) – Batherson, Stützle (A), Tarasenko – M. Joseph, Chartier, Kubalík – MacEwen, Kastelic, Kelly. Hosté: Annunen (Prosvetov) – Makar (A), Toews, Manson, Girard, Malinski, J. Johnson – Rantanen (A), MacKinnon (A), Drouin – L. O'Connor, Colton, Wood – Kiviranta, R. Johansen, Cogliano – Polin, F. Olofsson, MacDermid. Rozhodčí Charron, Pollock – Hughes, Shewchyk Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa Návštěva 16 242 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:22. Bear, 59:02. Wilson Hosté: Sestavy Domácí: Kuemper (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, Bear, Edmundson, Jensen, Alexejev – Oshie (A), D. Strome, Pacioretty – Wilson (A), McMichael, Protas – Mantha, Je. Kuzněcov, Lapierre – Aube-Kubel, Dowd, Malenstyn. Hosté: Gibson (Dostál) – Ljubuškin, Fowler (A), Hägg, LaCombe, Lindström, Vaakanainen – Terry, Carlsson, Killorn – R. Strome, Henrique (A), Vatrano – Silfverberg (A), McTavish, Lundeström – Groulx, Carrick, R. Johnston. Rozhodčí K. Sutherland, C. Syvret – L. Suchánek, D. Nansen Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 15 961 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:20. Hintz, 15:18. Dadonov, 45:48. W. Johnston, 46:52. Pavelski, 49:33. Steel Hosté: 21:30. Doughty Sestavy Domácí: Oettinger (Wedgewood) – R. Suter, Lundkvist, Hanley, Harley, Lindell, Hakanpää – J. Robertson, Hintz, W. Johnston – Marchment, Duchene, Seguin – Benn, Steel, Pavelski – Cr. Smith, Faksa, Dadonov. Hosté: Talbot (Rittich) – M. Anderson, Doughty, Gavrikov, M. Roy, Englund, B. Clarke – Byfield, Kopitar, Kempe – Moore, Danault, Fiala – Laferriere, Dubois, Anderson-Dolan – Grundström, Lewis, Kaliyev. Rozhodčí Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 18 532 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:40. Vilardi, 35:19. Pionk, 38:00. Appleton, 58:38. Connor Hosté: 15:53. Lee, 40:35. Lee Sestavy Domácí: Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey, DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Schmidt – Connor, Lowry, Vilardi – Perfetti, Naměstnikov, Ehlers – Niederreiter, Toninato, Appleton – M. Barron, Kupari, Iafallo. Hosté: Sorokin (Appleby) – Romanov, Dobson, Pelech, Mayfield, Reilly, S. Aho I – Lee, Horvat, Wahlstrom – Fasching, Nelson, Palmieri – Holmström, Barzal, Clutterbuck – M. Martin, Pageau, J. Gauthier. Rozhodčí Skilliter, Kea – Murchison, MacPherson Stadion Canada Life Centre, Winnipeg Návštěva 12 600 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:41. Guttman, . Katchouk Hosté: 45:13. Carpenter Sestavy Domácí: Mrázek (Söderblom) – S. Jones (A), A. Vlasic, Zajcev, Korchinski, Megna, Tinordi – T. Raddysh, Kurashev, R. Pitlick – Joe. Anderson, Dickinson (A), Blackwell (A) – Guttman, Entwistle, Reichel – Donato, Sanford, Katchouk. Hosté: Blackwood (Kähkönen) – M. Vlasic, Ferraro (A), Rutta, Thrun, Burroughs, Ochoťuk – Zadina, Hertl (A), Eklund – Barabanov, Granlund, Zetterlund – Bailey, Kunin, Hoffman – Sabourin, Carpenter, Labanc. Rozhodčí MacDougall, Markovic – Mills, Murray Stadion United Center, Chicago Návštěva 16 401 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 48:54. Coleman, 49:57. Kadri, 64:43. Šarangovič Hosté: 28:22. Durzi, 46:37. L. Cooley Sestavy Domácí: Vladař (Wolf) – Weegar, R. Andersson, Hanifin, C. Tanev (A), Oesterle, DeSimone – Dubé, E. Lindholm (A), Šarangovič – Coleman, Backlund (C), Mangiapane – Pospíšil, Kadri, Zary – Duehr, Ružička, Greer. Hosté: Ingram (Vejmelka) – Moser, Durzi, Dermott, Dumba, Stecher, Kesselring, J. Brown – Keller (A), McBain, Schmaltz (A) – Maccelli, Kerfoot, Crouse (A) – L. Cooley, Bjugstad, Guenther – Zucker, O'Brien. Rozhodčí Luxmore, Beach – Knorr, Apperson Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 17407 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 35:41. Draisaitl, 42:27. Ryan, 56:55. R. McLeod, 58:27. Bouchard Hosté: 00:27. Matthews, 30:52. Rielly Sestavy Domácí: S. Skinner (Pickard) – Ceci, Nurse, Bouchard, Ekholm, Desharnais, Kulak – Hyman, McDavid, Nugent-Hopkins – Foegele, Draisaitl, E. Kane – Ryan, R. McLeod, Janmark – C. Brown, Hamblin, Erne. Hosté: Mar. Jones (Samsonov) – Brodie, Rielly, McCabe, Benoit, Liljegren, Giordano – Marner, Matthews, Holmberg – W. Nylander, Tavares, Knies – Järnkrok, Domi, Bertuzzi – Gregor, Kämpf, McMann. Rozhodčí Stadion Rogers Place, Edmonton