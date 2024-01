Perry hojí staré rány, k Oilers mířil dřív. Jako vítěz se hodí na play off

Edmonton je městem nových šancí. Tak reagovala sociální média na informace, že Oilers v neděli podepsali do konce sezony Coreyho Perryho. V 38 letech to pro něj může být šance poslední. Podle stanice ESPN plat zahrnuje výkonnostní bonusy a je poměrný ligovému minimu, jež na celou sezonu činí 750 tisíc dolarů (asi 17 milionů korun).

Corey Perry se vrací do NHL pouhé dva měsíce poté, co s ním rozvázali smlouvu v Chicagu. Do té doby sehrál 16 velmi solidních zápasů, v nichž vstřelil čtyři góly a připsal si devět bodů. Přichází do týmu, který vyhrál 13 zápasů v řadě, což za poslední dekádu dokázaly jen tři týmy. Kdy může být schopen nastoupit, není známo. V nejbližším úterním zápase Oilers hostí Columbus. A ve čtvrtek, ano, Chicago.

Blackhawks v listopadu propustili Perryho kvůli nevhodnému chování na jedné z týmových akcí. Incident souvisel s alkoholem a týkal se zaměstnance klubu a sponzorů. Rozšířila se rovněž fáma, že Perry měl poměr s matkou Connora Bedarda. „Jsem znechucen dopadem, který to mělo na ostatní, a chci jasně říct, že se tato situace v žádném případě netýkala žádného z mých spoluhráčů ani jejich rodin,“ prohlásil Perry. Pokud však vůbec k něčemu podobnému došlo, mělo jít o jinou osobu s klubem spojenou jen vzdáleně.

Perrymu budiž přičteno ke cti, že za svůj problém přijal plnou zodpovědnost a začal spolupracovat s odborníky na duševní zdraví a zneužívání návykových látek. Po nedávném setkání s šéfem NHL Garym Bettmanem dostal požehnání k návratu. Zájem projevil Boston, Florida, New York Rangers a Edmonton. „Corey Perry je zpátky. Oilers jsou nažhavení. Šťastná třináctka vypouští Worma. Možná už nikdy neprohrají,“ tweetoval komentátor Paul Bissonnette s odkazem na Perryho přezdívku Červ. Dostal ji už v juniorech kvůli stylu hry, jímž se soupeřům zavrtá pod kůži.

Proč by ale měl kontroverzní postavu jako Perry potřebovat tým, který letí na vítězném koberci a v němž vládne svěží týmový duch? Herně jeho příchod do Oilers dává smysl. Minulou sezonu v Tampě Bay patřil mezi nejlepší defenzivní křídla NHL. Na útočníka umí skvěle rozehrát akci z obranné zóny. Naposledy v Chicagu byl v úspěšně kontrolovaném výstupu z vlastního pásma lepší než 80 procent ostatních útočníků. Získal si pověst jednoho z nejméně oblíbených protivníků v lize. Posílali ho na nejlepší lajny soupeřů. Může pomoct v přesilovkách okolo brankoviště, i když zrovna v Edmontonu pro speciální týmy mají jiné pašáky.

V současném složení však mužstvo Oilers nemělo hráče, který by zažil, co obnáší vybojovat Stanley Cup. Perry si tuhle položku odškrtl ve své druhé sezoně 2006/07 coby hráč Anaheimu. O mnoho let později třikrát po sobě postoupil do finále: s Dallasem (2020), Montrealem (2001) a Tampou (2022). Nastoupil ve 196 zápasech play off, nejvíc mezi aktivními hráči. Zaznamenal 53 gólů a 124 bodů. Má dvě zlaté medaile z olympiády, vyhrál Světový pohár, mistrovství světa, juniorský Memorial Cup. Je vítěz, už proto se Oilers hodí.

Pokud jde o Perryho roli, v Edmontonu se nabízí místo na křídle třetího útoku vedle Jänmarka a McLeoda místo Dereka Ryana, který se posune do čtvrté brázdy. Zároveň si někdo vytáhne kratší slámku. Nejpravděpodobnější volbou se jeví Adam Erne.

S Edmontonem pojí Perryho zajímavá historie. Před 21 lety už měl do týmu nakročeno výměnou za Mikea Comrieho. Kluby už se domluvily, tehdejší generální manažer Kevin Lowe však chtěl, aby Comrie vrátil 2,5 milionu dolarů za podpisový bonus. Útočník odmítl a dohoda padla.

Celky Edmontonu a Anaheimu spolu často soupeřily. V prvním play off za éry Connora McDavida na sebe narazily ve druhém kole. Oilers vedli 2:1 na zápasy. Ve čtvrtém duelu rozhodčí uznali sporný gól, kdy Perry bránil ve hře zasahujícímu gólmanu Talbotovi. Ducks sérii vyrovnali, pátou bitvu rozhodl „Worm“ ve druhém prodloužení. Anaheim nakonec postoupil po šesti zápasech.

Oilers hledali velkého šikovného hráče, aby vyztužil útok druhého sledu. Perry do této role zapadá. Spousta fanoušků Oilers ho nemusí. Ale staré rány se jistě zahojí. Dvacet let poté, co už se málem stal hráčem Oilers, konečně patří do Edmontonu.

Perryho štace v NHL