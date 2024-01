Chytilův den číslo jedna. Vynechal 37 zápasů, ale už trénuje s Rangers

Je zase o krok blíž k možnému návratu. Filip Chytil znovu trénuje s hokejisty New York Rangers. Na ledě v Terrytownu bruslil 24letý centr v červeném bezkontaktním dresu, po ledě jezdil sám a v bezpečné vzdálenosti od ostatních hráčů. Ale po delší době to je v jeho případě první aspoň trochu příznivá zpráva.

Chytil se pozvolna dává do pořádku poté, co utrpěl otřes mozku. Klub ho nejprve poslal domů do Česka v naději, že mu změna prospěje. Trénoval v Praze pod dohledem Radka Dudy. Nedávno na Instagramu zveřejnil fotografii se svým dovednostním koučem a Jaromírem Jágrem.

„Fil postupuje pomalu. Myslím, že jen z hlediska vývoje a toho, že se věci nehýbou rychle, šlo jen o jinou cestu, jak by se mohl zotavovat a pokusit se věci posunout dál. Až se vrátí, přivítáme ho zpět s otevřenou náručí,“ připomněl tehdy kouč Peter Laviolette.

V situaci, která se zdála bezútěšná, nabral vývoj trochu pozitivní směr. „Den číslo jedna. Právě začal pracovat na rychlosti. Je fajn, že je zase s námi, ale žádný časový harmonogram návratu zatím nemáme. Ale věřím, že brzy bude silnější, než byl,“ řekl vládce střídačky Rangers po čtvrtečním tréninku během setkání s novináři.

Ještě pod Gerardem Gallantem prožil Chytil svou zatím nejúspěšnější sezonu. Jako centr „Kid Line“, v níž vedle něj nastupovali Alexis Lafreniére a Kaapo Kakko, nastřílel 22 gólů a připsal si 45 bodů. Pod Laviolettem začínal aktuální ročník ve druhém útoku mezi Lafreniérem a Artěmijem Panarinem.

V deseti utkáních si připsal šest asistencí, gól nedal. Jenže 2. listopadu zasáhlo zranění. Chytil odstoupil z domácího utkání s Carolinou. Od té doby vynechal do pátečního duelu s Vegas Golden Knights už 37 utkání. Nenastoupí ani v dalších, dál zůstává na seznamu dlouhodobě zraněných. Ale aspoň už se připojil k týmu.