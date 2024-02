Elitní český bek řečí čísel: obranné nedostatky nahrazuje famózní útok

Po dvou prohrách v řadě se Vancouver vrátil na vítěznou vlnu, když dokázal vyhrát na ledě Washingtonu 3:2 v prodloužení. Vítěznou trefu si připsal J.T. Miller. Filip Hronek tentokrát vyšel bodově naprázdno. Vadit mu to ale nemuselo, protože už po 53 odehraných duelech dorovnal maximum z minulé sezony.

Povedlo se mu to proti Detroitu, tedy týmu, který ho v roce 2016 draftoval a kde následně odehrál pět sezon, než byl loni v březnu vyměněn. Proti bývalému zaměstnavateli si připsal hned tři body za jeden gól a dvě nahrávky. Přesto po skvělém výkonu spokojený nebyl. Canucks totiž utkání ztratili v prodloužení 3:4. „Radši bych bral vítězství. Z toho bych měl větší radost,“ měl jasno Hronek.

Z individuálního hlediska ale prožil skvělý večer. Především jeho gólová trefa byla parádní. Nejdřív si musel odpykat dvouminutový postih, aby pak naskočil z trestné lavice zpět do hry, dostal přihrávku a pelášil sám na gólmana Alexe Lyona, kterého dokázal parádně vymíchat.

Když se na jeho statistiky z probíhající sezony podíváte podrobněji, zjistíte, že do ofenzivy je famózní! Pokud je bronzový medailista z MS 2022 na ledě při hře pět na pět, Vancouver skóruje 4,24 gólů za 60 minut hry, což je nejlepší číslo mezi obránci z celého týmu.

To stejné platí i pro očekávané góly, kdy je na hodnotě 2,95. V obou případech je za ním jeho parťák z obranné dvojice Quinn Hughes. I proto má Hronek s 0,32 % nejlepší vliv na spoluhráče směrem do útoku.

Úspěšnost směrem dopředu podtrhuje fakt, že když je královéhradecký rodák na ledě, Canucks proměňují 14,3 % střel. Lepší je v tomto ohledu pouze hvězdný Švéd Elias Pettersson, s kterým mančaft proměňuje 14,9 % pokusů. To jsou dost solidní hodnoty na to, že průměr NHL je okolo 11 %. Je otázkou, jak dlouho se jim podaří nadstandardní produktivitu udržet.

Z čísel lze každopádně jasně vyčíst, že směrem dopředu patří šestadvacetiletý borec k nejlepším ofenzivním obráncům ligy. Trenérovi Ricku Tocchetovi vyšel parádně tah postavit dva ofenzivní beky vedle sebe. „Když Fil (Hornek) hraje s Hughesem, je to pro něj skvělé,“ všiml si bývalý spoluhráč a kapitán Detroitu Dylan Larkin.

Pokud chcete u účastníka čtyř mistrovství světa najít nějakou slabinu, musíte se zaměřit na defenzivu, kde některé statistiky nejsou úplně lichotivé.

S Hronkem na ledě inkasuje při hře pět proti pěti tým 2,29 gólů za hodinu hry, což je nejhorší hodnota mezi všemi obránci Canucks. To stejné platí i pro očekávané góly soupeře, při jeho pobytu na ledě (2,7). A jak měl český bek nejlepší vliv na spoluhráče směrem do útoku, do obrany je to přesně obráceně.

Důležité je ovšem zmínit, že Hronek je hlavně ofenzivní obránce. Vyhovuje mu útočná taktika Vancouveru, a proto jsou čísla na obou stranách hřiště rozdílná. Pro nezaujatého diváka je to parádní podívaná, protože se jedná o hru nahoru dolu s velkým množstvím šancí.

Canucks navíc tento styl vychází a držitel Calder Cupu (AHL) bez ohledu na horší defenzivní statistiky hraje fantasticky. Pokud jemu i spoluhráčům forma vydrží, mohou mít v boji o Stanley Cup nejvyšší ambice.