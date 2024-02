Chicago vyhlíží Bedarda. Návrat supertalentu se blíží, dostane kryt

Po zranění by příští týden mohl konečně naskočit zpátky do hry. Connor Bedard utrpěl 5. ledna zlomeninu čelisti a musel následně podstoupit operaci. Rekonvalescence ale probíhá podle plánů a Chicago se už těší na jeho návrat. „Doufáme, že šest týdnů po zákroku by se mohl vrátit, což by mělo být příští pondělí,“ upřesnil trenér Luke Richardson.

Blížící se comeback vyhlíží i Bedard. Zároveň ale ví, že nemůže nic uspěchat. „Chci říct, že se cítím dobře a jsem připraven, ale je tu nějaký uzdravovací proces,“ přiblížil Kanaďan.

Na správné načasování návratu svého klenotu si dají pozor i Blackhawks. Jsou v pozici, kdy už o nic nehrají, s 31 body jsou na posledním místě NHL a nemusí na návrat vyloženě spěchat. Bylo by zbytečné nováčka tlačit do hry a riskovat dlouhodobé zranění.

Osmnáctiletý centr si přivodil zlomeninu čelisti v duelu s New Jersey po střetu s Brendanem Smithem. Když odjížděl z ledu, držel se za obličej. Následné vyšetření pak ukázalo, že si bude muset od hokeje na čas odpočinout.

„Myslím, že to pro něj bylo ze začátku těžké přijmout, ale v poslední době je skvělý,“ chválil svého svěřence pro web The Hockey News Richardson. „Uklidnil se a uvědomil si, že si tímto procesem musí projít.“

Na který zápas se Bedard vrátí, zatím jasné není. Chicago čeká 19. února venkovní bitva s Carolinou a pak trojice domácích utkání.

Bedardova lahůdka. Jednička draftu vstřelila „michigan“ gól Video se připravuje ...

Jednička draftu chodila každé pondělí na pravidelné prohlídky, poslední ale vynechala. „Myslím, že koncem týdne nebo začátkem příštího je pravděpodobné, že půjde na závěrečnou kontrolu. Doktoři řekli, že je zbytečné dělat další snímek s ozařováním. Všechno proběhlo tak, jak má, a uzdravení by mělo být ve stejném časovém horizontu, který se predikoval,“ pochvaloval si pro NHL.com Richardson.

Úplnou pauzu bez trénování ale generační talent neměl. Už deset dní po operaci se objevil na týmovém tréninku s celoobličejovým krytem a zeleným dresem, který značí bezkontaktnost. „Samozřejmě každý, kdo je zraněný, by řekl, že je to frustrující. Snažím se ale dělat co nejvíc, abych byl připravený, až se vrátím,“ přiblížil klíčový hráč Blackhawks.

Speciální plexisklo pak na helmě Bedardovi ještě nějakou chvíli zůstane. „Nevím přesně, jak dlouho ho bude nosit. Určitě to ale bude do té doby, než se bude cítit fit a doktoři řeknou, že mu nehrozí žádný úraz, který by mohl způsobit větší škody,“ řekl kouč.

I přes neschopnost hrát se dvojnásobný juniorský mistr světa objevil na All-Star víkendu v Torontu, kde se jako nahrávač zúčastnil dovednostních soutěží. V nich nabíjel na střely z první mimo jiné i Davidu Pastrňákovi. Pro televizi TSN dokonce řekl, že kdyby bylo na něm, už by hrál.

Jako hlavní tvář klubu se objevil i na baseballovém stadionu Chicaga Cubs, aby pomohl propagovat zápas pod širým nebem, který klub odehraje příští rok proti St. Louis.

Před sezonou se spekulovalo, jak se mladičký Kanaďan vypořádá s přesunem do nejlepší ligy světa. On všem ukázal, že bez větších problémů. Hned od úvodu vlétl do kolotoče zápasů, jak kdyby nenaskakoval do premiérového ročníku.

I kvůli zranění zatím stihl odehrát 39 utkání, ve kterých si do statistik připsal 33 bodů (15+18). I se zápasovým mankem je nejproduktivnějším nováčkem soutěže, což ukazuje jeho výjimečnost. Druhý Brock Faber, obránce z Minnesoty, ztrácí 8 bodů.