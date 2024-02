Bitva hvězd o Art Ross Trophy: Má Pasta ještě šanci? Kučerov se zadrhl

V posledních třech letech byla pokaždé nejproduktivnější hvězda Oilers. Dohromady získal McDavid Art Ross Trophy pětkrát! Když před začátkem sezony oslovení hráči tipovali, kdo vyhraje tentokrát, jeho jméno nezaznělo jen ve dvou případech. Obránce Hampus Lindholm z Bruins uvedl spoluhráče Davida Pastrňáka a útočník Islanders Pierre Engvall viděl vítěze v Nikitu Kučerovovi, lídrovi Tampy.

Sázka na útočníka Tampy nebyla vůbec špatným nápadem. Rus je na prvním místě, přesto se jeho produkce gólů a nahrávek lehce zadrhla. Po Utkání hvězd, kde byl za své odfláknuté vystoupení po právu kritizován, mu body nenaskakují jako dřív. Jeho forma šla dolů, stejně jako celého týmu. Lightning prohráli z posledních osmi utkání hned pětkrát.

Nejpodařenější období prožíval v listopadu a v lednu, kdy sbíral průměrně dva body na zápas. V únoru ovšem produktivita klesla na hodnotu 1,29. Pokud mu tempo vydrží do konce základní části, dostane se na metu 126, čímž by se na dva body přiblížil osobnímu maximu.

Na paty mu šlape Nathan MacKinnon, který zatím prožívá nejplodnější sezonu v kariéře. Centr Colorada ztrácí na ruského konkurenta pouze dva body. V 58 duelech jich dokázal vyprodukovat 93 (34+59) a míří za překonáním osobního rekordu, který vloni činil 111 zápisů.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Nikita Kučerov 36 59 95 57 -2 14 236 2. Nathan MacKinnon 34 59 93 58 14 34 281 3. Connor McDavid 21 66 87 52 20 26 178 4. David Pastrňák 36 46 82 58 20 45 286 5. Artěmij Panarin 32 46 78 57 6 20 210 6. Auston Matthews 52 24 76 55 23 4 243 7. J.T. Miller 29 47 76 59 25 47 128 8. William Nylander 31 44 75 56 2 20 232 9. Elias Pettersson 29 44 73 59 13 6 156 10. Mikko Rantanen 29 43 72 58 0 38 193 Zobrazit celou tabulku

Stejně jako u Kučerova mu ale po All Star Game výkonnost spadla. V posledních devíti utkáních si připsal vždy po bodu. I tak může být vítěz Stanley Cupu z roku 2022 spokojený. Pro tým je nepostradatelným článkem, což ví i parťáci v kabině. „Všem ukazuje, jak by to mělo vypadat každý den, každý zápas, každý trénink,“ ocenil spoluhráče hvězdný obránce Cale Makar.

První dva nejproduktivnější hráči si však musejí krýt záda. Dýchá totiž na ně ten, který poslední roky vládne celé NHL. Sám velký McDavid. Kapitán Edmontonu nezahájil sezonu příliš povedeně, což se dalo říct o celém týmu. Když byl vloni 12. listopadu na pozici nového kouče dosazen Kris Knoblauch, největší hvězda Oilers se nacházela s deseti body až na 131. místě produktivity.

A dlouho to vypadalo, že už se do boje o nejcennější individuální trofeje nevmáčkne. Omyl, kanadskou superstar není radno nikdy podceňovat. Aktuálně je trojnásobný nejužitečnější hráč ligy třetí. Na prvního Kučerova ztrácí deset bodů. Navíc má oproti němu čtyři duely k dobru.

Pro spoustu hráčů by to byla velká propast, pro mistra světa z roku 2016 to může být otázka tří zápasů. Vždyť minulý týden proti Detroitu jen tak mimochodem nahrál na šest gólů! „Bylo to neuvěřitelné a byla zábava se na něj koukat,“ vyprávěl nadšeně spoluhráč Dylan Holloway.

McDavid má momentálně suverénně nejlepší formu. V posledních osmi duelech vyprodukoval 18 bodů.

Posledním do party adeptů je český zástupce s 88 na zádech. A přestože má Pastrňák ze všech konkurentů nejhorší pozici, s 82 body (36+46) má stále reálnou šanci na úspěch. Společně s MacKinnonem jako jediní ze žhavé čtyřky kandidátů produktivitu doposud neopanovali.

Nejlepší formou oplýval bostonský tahoun v lednu, ze čtrnácti bitev vydoloval 11 gólů a stejný počet asistencí. Aktuální rozpoložení je slabší a stačilo na deset bodů z devíti duelů. Přesto není na pořadu dne českého kanonýra odepisovat. Bitva ještě neskončila.