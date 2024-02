Den hokeje: V akci i Vokoun nebo Dvořák. Příznivci si „sáhnou“ na NHL

Pestrý program od rána do večera. Možnost potkat hokejové hvězdy, získat autogram, vyzkoušet si řadu interaktivních herních prvků.

„V Americe má Hockey Day velkou tradici. Spojuje nejen hokejové nadšence, ale i příznivce kultury a sportu jako takového. Jsme rádi, že se nám i letos podařilo nabídnout tento ojedinělý zážitek i českému publiku a můžeme se opět pokusit spojit lidi napříč komunitami a oslavit s nimi tento velký den,“ říká Adam Šaffer, project manager společnosti Perinvest Group, která akci zajišťuje.

Právě tahle firma má s NHL v Česku velké zkušenosti, právě díky ní mohli čeští fanoušci v minulých letech vidět v O2 aréně naživo i soutěžní zápasy nejslavnější ligy. O tuto možnost nepřijdou čeští příznivci ani v budoucnu, teď je pro ně nachystaná „ochutnávka.“

Vrcholem program bude Zápas legend, v němž se proti sobě postaví tým bývalého brankáře Tomáše Vokouna a Radka Dvořáka, někdejšího skvělého útočníka, jenž se narodil právě v Táboře. Oba váleli i v reprezentaci, dohromady mají pět titulů mistrů světa.

Teď zavzpomínají na staré časy, navléknou se do výstroje a fanoušky přesvědčí, proč byli mistry ve svém oboru. „Moc se na to těším,“ netají Vokoun, který v NHL odchytal 700 utkání, národní tým dovedl ke dvěma zlatým medailím v letech 2005 a 2010. Po konci kariéry si zachytal pouze jednou, teď to bude teprve podruhé. O to větší lákadlo je to pro fanoušky v rámci Dne hokeje.

„Jsem rád, že můžu podpořit tuhle akci v Radkově rodném městě,“ říká brankář, jehož pojí s Dvořákem dlouholeté přátelství. Teď se proti sobě postaví jako soupeři. Ale půjde hlavně o zábavu. O to, aby se fanoušci pobavili.

„Je super, že NHL pořádá podobné akci. Česko je hokejová země, zájem o tenhle sport je u nás obrovský. Navíc letos se u nás pořádá mistrovství světa. A tohle může zájem jenom podpořit,“ vypočítává někdejší brankář, který je druhý v historickém pořadí českých brankářů v NHL. Víc utkání (735) odchytal pouze Dominik Hašek .

Vokoun trvale žije v Americe, kde se věnuje mládeži. Takže o to bude pro fanoušky vzácnější, že ho uvidí znovu ve výstroji. Zápas legend se na zimním stadionu v Táboře odehraje od 15 hodin.

Akce bude probíhat celý den na dvou lokacích – ve Sportovní hale Mír a také právě na zimním stadionu, kde NHL Hockey Day odstartuje Turnajem mládeže. Na něj plynule naváže Zápas legend.

Fanoušci si budou moct vyzkoušet spoustu interaktivních herních prvků, které jsou velmi populární ze zastávek NHL Global Fan Tour.

„Jedná se o velmi oblíbenou věc, se kterou se fanoušci v rámci naší republiky jen tak nesetkají. Lidé si budou moci vyzkoušet virtuální realitu, změřit tvrdost nebo rychlost své střely, zahrát si NHL na PS4 nebo absolvovat test zdatnosti, který využívá NHL k hodnocení hráčů při vstupním draftu,“ vyjmenovává Šaffer, sám někdejší útočník, mistr extraligy se Slavií z roku 2003.

O zábavu se postará i doprovodný kulturní program, který představí tanečníky, kuchařskou show, ale i nejrůznější soutěže o zajímavé ceny. Kulinářská show bude s finalistkou MasterChef Česko Petrou Kamencovou.

Celý den bude atmosféru Dne hokeje přenášet štáb TV Nova, díky čemuž si akci budou moci zažít i fanoušci u televizních obrazovek (na kanálech Nova Sport a Voyo).

Hlavním bodem programu bude společné sledování zápasu New Jersey Devils a Carolina Hurricanes na velkoplošné obrazovce za přítomnosti živého studia TV Nova. Od 18.30 hodin. V akci budou k vidění mimo jiné Ondřej Palát a Martin Nečas .

O přestávkách pak proběhne losování o podepsané dresy aktivních hráčů NHL, a to za přítomnosti hráčů, kteří se představí na ledě v rámci Zápasu legend.

Vstup na Den hokeje je zdarma. Další důvod, proč přijít a užít si skvělou zábavu.