McDavid třemi body zařídil výhru. Rangers si poradili s Columbusem

Hokejisté New Yorku Rangers porazili doma Columbus 4:1, jsou prvním týmem aktuálního ročníku NHL se čtyřiceti výhrami a vyhoupli se do čela soutěže. Ve druhém zápase středečního programu, do kterého nezasáhl žádný český hráč, zdolal Edmonton na svém ledě St. Louis 3:2 v prodloužení.