NHL ONLINE: Palát s Devils hraje v Anaheimu, Vejmelka proti Ottawě

Tři zápasy má NHL na programu v noci z pátka na sobotu. Ottawa v bitvě dvou týmů s minimální šancí na postup do play off přivítá Arizonu, za kterou by do branky mohl naskočit Karel Vejmelka. Washington změří síly s Philadelphií a na ledě Anaheimu nastoupí New Jersey s českým útočníkem Ondřejem Palátem. ONLINE přenosy ze všech tří zápasů můžete sledovat na webu iSport.cz.