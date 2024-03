Vejmelka zazářil při výhře! Gudas u vítězné trefy proti Palátovi

Tři zápasy měla NHL na programu v noci z pátku na sobotu. Ottawa v bitvě dvou týmů s minimální šancí na postup do play off podlehla 3:5 Arizoně, za kterou pochytal skvělých 34 střel český brankář Karel Vejmelka. Washington bez tuzemské účasti porazil 5:2 Philadelphii, Anaheim s příspěním asistujícího krajana Radka Gudase přehrál 4:3 New Jersey s útočníkem Ondřejem Palátem.