Sezona snů a pak... Insider vidí střelce z Liberce na cestě do NHL

Podíváte se do Evropy a škrtnete si hráče, které někdo z NHL draftoval. Kdo dál má potenciál si za mořem zahrát? Corey Pronman se specializuje na mladé hokejisty. Pro The Athletic sestavuje několikrát ročně různé žebříčky. A teď ukázal i do extraligy, vybral si z ní jedno jméno. Hodně ho zaujal Jakub Rychlovský z Liberce. Bombarďák Tygrů prožívá sezonu snů. A jestli jeho vývoj takhle bude pokračovat, mohou být ty další ještě lepší.

„Tito hráči se s největší pravděpodobností nestanou rozdílovými hráči v organizaci, i když se jednou za čas objeví Ilja Michejev,“ uvádí Pronman svůj žebříček hráčů, kteří na draftu propadli sítem, ale teď jsou mnohem lepší, než se kolem jejich osmnáctých narozenin čekalo.

Sem pasuje i Jakub Rychlovský (22 let), který nastřílel v extralize 25 gólů a v tabulce nejlepších kanonýrů soutěže mu patří dělená první pozice s Tomášem Filippim. Nečekáte, že by příští rok měl třeba válet vedle Sidneyho Crosbyho v Pittsburghu. Ale postupně se může dostat na úroveň, že pro klub NHL může být platným hráčem.

Výrazně na sebe upoutal poprvé prosinci 2020. Na MS do 20 let vymyslel nahrávku na gól Filipa Koffera proti Rusku. Prohnal se po levém křídle, nakopnul motor a projel kolem dvou protihráčů. Všichni čekali střelu leváka od mantinelu, on se najednou stočil do středu a nahrál přes osu Kofferovi, jenž měl před sebou bránu bez gólmana. Vítězný gól v těžce defenzivní bitvě (z pohledu národního týmu) byl na světě, Česko pak vyhrálo 2:0.

V aktuálním ročníku Rychlovský debutoval i v dospělé reprezentaci a hned při prvním zápase dal i gól. Naučil se dobře hrát kolem brankoviště, takže i odsud se trefil proti Švýcarům. „Statisticky tam padá nejvíc gólů, takže se snažím vždycky najít nějakou mezírku, ve správný čas si najet. Teď to zase vyšlo,“ líčil v prosinci.

Taky 17 z 25 extraligových gólů nasypal z bezprostřední blízkosti gólmana. Postavou je spíš menší, měří lehce nad 180 cm, ale vyzná se. Pronman vyzdvihuje ještě další atributy jeho hry: „Je to silný bruslař s dobrýma rukama, má cit pro ofenzivní hokej a umí zakončovat z dálky. Bruslí dostatečně dobře na to, aby jednou měl reálnou šanci si v NHL zahrát.“

Boj o zámoří se u Rychlovského může rozjet od nové sezony. Není tajemstvím, že ho jezdí pozorovat skauti. Ve 22 letech se může pořád ještě posouvat, je čas si ho na farmě zlepšovat.

Brát hráče v podobném věku není pro žádný klub NHL risk. Stojí vás jen pár desítek tisíc dolarů na farmě, buď akce vyjde a trefili jste poklad, nebo ne. Riskuje spíš hráč, že oproti Evropě přijde o peníze, nebo se jeho kariéra zadrhne, když mu zámořská organizace nesedne.

Liberecký útočník by měl být celkem vysoko na seznamu Radima Rulíka pro MS v Praze. Stoprocentně dostane pozvánku na kemp, kde se otevře šance si uhrát nominaci na velký světový turnaj. Tam by měli skauti zámořských klubů další šanci omrknout, jak si vede ještě proti lepším soupeřům.