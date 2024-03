NHL ONLINE: Vejmelka proti Capitals, Kings hostí Devils. V akci Hronek

Radost hokejistů New Jersey • ČTK

Hokejový program nabízí na konci týdne šest zápasů NHL. Český gólman Karel Vejmelka by měl nastoupit do branky Arizony na hřišti Washingtonu. Los Angeles hostí New Jersey s útočníky Ondřejem Palátem a Tomášem Noskem. Filip Zadina a Jan Rutta v dresu San Jose nastupují v Minnesotě. Obránce Filip Hronek bojuje za Vancouver v Anaheimu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.