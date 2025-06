Ostuda, znělo z tribun. Technické problémy v Brně, pak Češky na úvod ME smetly Černou Horu

Vstoupit do diskuse (

Blackout trval jen desítky sekund, ale problém technického rázu následoval. Světelné tabule v hale vypověděly službu úplně, navíc se zadrhnul i čas na časomíře nad oběma koši. A když do mikrofonů místní hlasatel začal počítat jako při zvukové zkoušce, bylo jasné, že se úvod opozdí.

Hráčky se šly postupně znovu protáhnout a střílet na koš. Pro oba celky jsou tyto prodlevy pochopitelně nepříjemné. Oba týmy už se šly dokonce posadit na lavičky, protože situace se nevyvíjela dobře. Technická četa v hale situaci řešila v celkovém součtu téměř padesát minut, ale hlasatel zhruba po čtyřiceti minutách čekání oznámil, že problémy jsou v celé brněnské čtvrti Královo Pole, kde se hala nachází.

Fanoušků se na první duel Lvic na šampionátu přišlo podívat poměrně dost, ale třítisícová aréna vyprodána zdaleka není. Na hlavní tribuně je vidět i hlouček černohorských fanoušků.

Diváci po půl hodině lelkování začali pískat a z tribun se dokonce ozvalo „Ostuda!“ A když už to vypadalo, že je vše na dobré cestě, časomíra naskočila, klaksony oznamující konec limitu na útok a závěr čtvrtiny taky, tak zase světelné tabule potemněly.

Všichni tak čekali, až se tabule a časomíry umoudří, aby Češky mohly absolvovat úvodní rozskok na ME 2025. Původní začátek byl naplánován na 17.30, nakonec se šlo do akce téměř o hodinu později. To pravděpodobně i spolu s technickými nedorazy zapříčinilo i zvýšenou teplotu v hale.

Utkání skupiny C na mistrovství Evropy basketbalistek v Brně:

Česko - Černá Hora 89:44 (24:13, 45:23, 66:33)

Sestava a body Česka: Reisingerová 14, Voráčková 12, Stoupalová 11, Vyoralová 8, Hamzová 6 - Čechová 11, Holešínská 9, Zeithammerová 7, A. Kopecká 4, G. Andělová 3, Pospíšilová a Hanušová po 2.

Nejvíce bodů Černé Hory: Kovačevičová 8, Zivaljevičová a Radonjičová po 7.

Fauly: 15:24. Trestné hody: 28/18 - 10/7. Trojky: 7:3. Doskoky: 50:22.