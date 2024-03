Běž do pr… Kouč řval na sudí, nechtěl odejít. Hrdý šéf vzal pokutu na sebe

Je známým bouřlivákem. Trenér Philadelphie John Tortorella v noci ze soboty na neděli znovu vybouchl. V utkání proti Tampě Bay (0:7) se obořil na rozhodčího Wese McCauleyho, který rozlíceného kouče vykázal z lavičky. „To ne! Neodcházím. Jdi do pr…,“ křičel trenérský svéráz na hlavního arbitra. Po dlouhém přemlouvání nakonec střídačku opustil, za své běsnění následně obdržel trest na dva zápasy. Klub se ho ovšem zastal.

Takhle nějak vypadá scénář pro hokejovou tragédii. Víkendové vystoupení Flyers na ledě Tampy Bay dopadlo pro hosty hodně bídně. Krutý debakl 0:7 získal svůj základ už v průběhu úvodní třetiny, kdy mužstvo z Pensylvánie inkasovalo čtyři branky za 10 minut a 49 sekund. Vypovídající byl v té chvíli i poměr střel – 2:14.

Philadelphia přesto cítila křivdu po předchozích vyloučeních Ronnieho Attarda a Garneta Hathawaye, jenž schytal desetiminutový trest za nesportovní chování. Nejvýrazněji bouřil trenér John Tortorella, kterého po čtvrtém gólu vykázal z lavičky sudí McCauley. Kouči se nezdálo, že by Attard skutečně podrážel.

„Vypadalo to, že vedle sebe jedou dva hráči, bojují o puk a zaklesnou se jim brusle. Jeden spadl, druhý ne. Samotného mě to nadzvedlo, ani Tortorella nebyl šťastný a protestoval,“ komentoval asistující kouč Brad Shaw.

Tím začala pravá groteska. Pětašedesátiletý stratég popustil uzdu svým emocím a muže v pruhovaném počastoval hlasitým výlevem nadávek. K tomu odmítal opustit své pracoviště.

„Upřímně nevím, jestli si opravdu zasloužil, aby ho vykopli,“ zastal se svého nadřízeného kapitán Flyers Sean Couturier hned po utkání. „Popravdě toho zas tak moc neřekl,“ přidal osobní názor.

Ligoví funkcionáři se zkušeným veteránem nicméně nesouhlasili. Tortorellovi napařili dodatečný distanc, na lavičku se nepostaví ani v příštích dvou zápasech. A to může být pro Philadelphii, která je aktuálně na hraně play off a drží poslední divokou kartu, zásadní problém. Zezadu se na ni mohutně tlačí Islanders, kteří uspěli již šestkrát v řadě.

Flyers platí za jedno z nejpříjemnějších překvapení aktuálního ročníku. Jejich postup do vyřazovací fáze by se rovnal malé senzaci. Nyní si ovšem musí poradit bez svého vůdce. Že by se ovšem management klubu na Tortorellu zlobil? Ani náhodou.

„Jsem na Tortse velmi hrdý, že se postavil za svůj tým,“ nechal se po incidentu slyšet výkonný ředitel organizace Dan Hilferty ve vysílání stanice NBC Sports. „Naše nová éra je o tom, že si všichni kryjeme záda. A to Torts ukázal. I tak bych respektoval jakýkoliv trest, a pokud se bavíme o pokutě, určitě ji zaplatím.“

Její výše činí 50 tisíc dolarů, v přepočtu tedy zhruba 1,15 milionu korun. Částka tradičně putuje na účet nadace NHL, která se snaží budovat a rozšiřovat hokejovou komunitu v Severní Americe. Tortorella byl tímto způsobem během své kariéry trestaný už dvanáctkrát. A zatímco tentokrát jeho peněženka ztrátu neutrpí, samotný kouč bude nervózně sledovat umění svých parťáků.

„Myslím, že se jen snažil naznačit, že se nám nedostává spravedlnosti,“ dodal ke kauze svého kolegy asistent Shaw. „Je to hra emocí. Občas se nám všem zvedá krevní tlak.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:49. Hedman, 05:55. Paul, 09:10. Sheary, 10:49. Point, 35:42. Duclair, 47:33. Hedman, 48:16. Hagel Hosté: Sestavy Domácí: Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman (A), Černák, Perbix, Dumba, H. Fleury – Kučerov (A), Point, Hagel – Duclair, Cirelli, Stamkos (C) – Sheary, Paul, Eyssimont – Watson, Glendening, Motte. Hosté: Ersson (11. Sandström) – Johnson, York, Sanheim, M. Staal, Attard – Konecny (A), Couturier (C), Foerster – Tippett, Laughton (A), Farabee – Hathaway, Poehling, N. Cates – Atkinson, Frost, Deslauriers – Gurjanov. Rozhodčí McCauley, Schrader – Berg, Kelly Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 19 092 diváků