NHL ONLINE: Pastrňák drží střeleckou formu! Boston padl, chytá Rittich

Čtyři zápasy má NHL na programu v noci z pondělí na úterý. Boston s českým komandem v čele s Davidem Pastrňákem, který se prosadil 41. gólem v sezoně, na svém ledě prohrál se St. Louis 1:5 a neposunul se tak do čela NHL. V Madison Square Garden uspěli New York Rangers 3:1 v tradičním duelu proti New Jersey Devils Ondřeje Paláta. Winnipeg vyzrál 3:0 nad Washingtonem a Los Angeles svádí s krajanem Davidem Rittichem v brance duel proti New York Islanders. ONLINE přenos ze zápasu můžete sledovat na webu iSport.cz.