NHL ONLINE: Pastrňák proti Flyers. V akci Češi z Devils, Sharks či Nečas

Víkendový hokejový program tentokrát ze zámoří servíruje 14 zápasů NHL s českými hokejisty v akci. Dominik Kubalík v dresu Ottawy startuje na hřišti New York Islanders. Útočníci New Jersey Ondřej Palát a Tomáš Nosek se představují v Arizoně. Boston Bruins v čele s Davidem Pastrňákem hostí Philadelphii. Filip Zadina a Jan Rutta hrají za San Jose v Columbusu. Toronto (David Kämpf) čelí Carolině (Martin Nečas). Radek Faksa bojující za Dallas nastupuje proti Los Angeles, za které by měl chytat David Rittich. Do akce jde také obránce Filip Hronek v barvách Vancouveru. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.