ANALÝZA: Nečas se zotavil a opět válí! Na kolik peněz by si mohl v létě přijít?

Zranil se 2. ledna v utkání proti Rangers. Pyšnil se 26 nasbíranými body ve 38 zápasech. Na první pohled nejde o nejhorší bilanci. Očekávalo se ovšem rozhodně více. Především díky minulému ročníku, kdy nasbíral 71 bodů a byl nejproduktivnějším hráčem Hurricanes.

Podle pokročilých dat patřil v té době mezi nejhorší útočníky směrem do defenzivy a nijak oslnivé to nebylo ani do ofenzivy. Zkrátka a jednoduše: hrál výrazně pod očekávání a pro nejednoho experta byly jeho výkony zklamáním.

Od 19. ledna, kdy se vrátil na led, patří Martin Nečas mezi nejlepší ofenzivní útočníky ligy. Ve 26 utkáních nasbíral 22 bodů. To při přepočtu na celý ročník odpovídá 70 bodům. V rámci týmu z Raleighu jich více stihl nastřádat pouze Sebastian Aho (27), který ale také odehrál o 50 minut více než český hokejista.

Vynikající na puku

Talent Martin Nečas má. Bezpochyby. A dokazuje to i tento ročník. Ve vstupech do ofenzivního pásma s pukem na holi je lepší než 97 % ostatních forvardů NHL. Pokud jde o vstupy přihrávkou spoluhráči, nachází se na 96. percentilu.

Oproti minulému ročníku se zlepšil i ve střelecké aktivitě. Na branku soupeřů vystřelí více pokusů, případně přihraje spoluhráči na střelu častěji než 98 % zbylých útočníků. Minulý ročník se zastavil na 90. percentilu.

Ve střelbě ze slotu, odkud padá nejvíce gólů, mu patří 91. percentil. Na stejné hodnotě se pohybuje i v přihrávkách na střely ze slotu.

Vysoké hodnoty, že? Jenom důkaz toho, že Martin Nečas opět patří mezi nejlepší ofenzivní hráče NHL.

Budoucnost

Po sezoně vyprší Nečasovi současná smlouva a stane se chráněným volným hráčem. To znamená, že Carolina na něj bude stále mít přednostní právo. Není tajemstvím, že český útočník by rád podepsal dlouhodobou smlouvu.

Pokud by v tomto ročníku nakonec pětadvacetiletý forvard získal alespoň 60 bodů, hodnota nové smlouvy by se mohla pohybovat okolo sedmi milionů dolarů za rok. Samozřejmě za předpokladu, že by šlo o delší kontrakt (například šest let).

Ve hře může být i výměna. Na začátku března taky nechybělo moc a dnes mohl být parťákem Filipa Hronka ve Vancouveru. Carolina byla totiž blízko zisku útočníka Eliase Petterssona a právě Nečas by byl součástí protihodnoty.

Majitel Hurricanes navíc musí řešit budoucnost Rod Brind’Amoura, hlavního trenéra týmu, kterému také končí kontrakt. Legenda organizace patří k nejuznávanějším koučům NHL a Carolina by si ho pochopitelně ráda udržela. Brind’Amour ovšem údajně má mít vysoké požadavky ohledně nové smlouvy a o Tomu Dundonovi, majiteli Hurricanes, je známo, že nerad utrácí.

Pokud Carolina nakonec Brind’Amoura zaplatí, je možné, že pak nevyužije všechen prostor v platovém stropu. Tudíž některé hráče bude naopak nucena nechat odejít, respektive vyměnit.