NHL ONLINE: Pastrňákův Boston v příhodném čase, hraje ve Philadelphii

Sobotní program NHL začíná už v podvečer, a to rovnou zápasem Bostonu s Davidem Pastrňákem! Bruins zavítají na led Philadelphie, která bojuje o play off. V noci se pak střetne Ottawa Dominika Kubalíka s New Jersey Ondřeje Paláta, Vancouver s Filipem Hronkem pak čeká bitva s Calgary. A v dobré formě chytající David Rittich bude čekat na další šanci v brance Los Angeles Kings. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosech na iSport.cz, program startuje v 18:00 utkáním Bostonu.