100 asistencí! McDavid dorovnal legendy: Měl jsem zvláštní období...

Naskočil zpět do zápasového kolotoče, pomohl rozdrtit Sharks 9:2 a připsal si stou asistenci v probíhající sezoně. Connor McDavid zkrátka ví, jak se nesmazatelně zapsat do hokejových archivů. Tento počet nahrávek totiž před Kanaďanem zaznamenaly jen ty největší legendy. Wayne Gretzky (11x), Mario Lemieux a Bobby Orr. „Moc to pro mě znamená. Ti, jimž se to podařilo přede mnou, jsou patrně tři největší hráči, kteří kdy tuhle hru hráli,“ netajil se kapitán Oilers.

Cestu k velkému milníku měl však výrazně ztíženou. Kvůli zranění ve spodní části těla totiž vynechal předešlé tři zápasy. Stihl se však vrátit právě včas, aby hokejové velikány dorovnal. „Být v něčem na stejné úrovni a něco s nimi sdílet, to pro mě znamená hrozně moc. Jsem strašně vděčný svým spoluhráčům, lidem tady v Edmontonu a trenérům. Byl to pro mě poněkud odlišný rok oproti minulé sezoně, ale všichni jsme se s tím popasovali. Půjdeme v dobré pozici do fáze sezony, která je ze všeho nejdůležitější,“ popisoval sedmadvacetiletý centr.

Odlišnost byla především v tom, že v předešlém ročníku si McDavid došel pro kariérní bodové maximum (153) s 64 góly. Díky tomu vyhrál i Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce soutěže. V tom probíhajícím se situace obrátila a jednička draftu 2015 má na pažbě přesně o polovinu zářezů méně. Pytel s přihrávkami je ale prakticky bezedný.

„Není to tak, že bych si někdy sám pro sebe řekl, že chci dosáhnout sta asistencí, tím pádem budu více nahrávat. Všechno to přišlo nějak přirozeně. Měl jsem zvláštní období, kdy se mi nedařilo dávat góly, ale zato mi strašně rychle naskakovaly na konto asistence. Tehdy mě někdo upozornil, k čemu by to mohlo dospět,“ vysvětloval mistr světa z roku 2016. „Byl to každopádně výsledek toho, že hraju v dobrém klubu se skvělými hráči. Opravdu tvrdě makáme,“ pochválil tým kapitán.

K historické asistenci navíc proti nemohoucímu San Jose přidal ještě gól. Už po 53 sekundách rozjásal zaplněnou Rogers Place Arenu, když 32. trefou v sezoně otevřel skóre zápasu. Diváci však tento večer čekali na jinou událost. Byli zvědaví, zda se jejich miláček dokáže opět zapsat nesmazatelně do kronik NHL.

Přestože Edmonton v utkání jasně dominoval a ve druhé třetině vedl už 8:1, v kolonce asistencí svítila u McDavida pořád velká nula. Nakonec se ale přece jen dočkal. A jubilejní přihrávka nebyla jen tak ledajaká. V situaci dva na jednoho zachoval trojnásobný držitel Hart Trophy klidnou hlavu, stáhl si puk před padajícím obráncem a poslal milimetrový pas na volného Zacha Hymana, který ho už jen uklízel do prázdné branky. Pro nejlepšího hráče NHL posledních let to byla 62. primární přihrávka.

„Měl v sezoně pasáž asi 10 až 15 zápasů, kdy sbíral jednu asistenci za druhou. A najednou ta stovka vypadala reálně. Do té doby by to člověka asi nenapadlo. Je bláznivé, že se mu to podařilo. Minulý rok dá 64 gólů, teď vystřihne 100 asistencí,“ nechápal spoluhráč Ryan Nugent-Hopkins.

„Takovýchto gólů jsme letos dali několik,“ řekl po utkání Hyman. „Je skvělé být součástí historie,“ dodal. „Oběma nám vzájemné hraní prospělo,“ liboval si McDavid pro web The Athletic. Jeho spoluhráč z lajny se totiž poprvé v kariéře dostal na metu 50 gólů v sezoně. Aktuálně jich má už 54.

„Je to pravděpodobně nejtěžší věc, kterou dokázal,“ vysekl poklonu Nugent-Hopkins. „Člověka už to nijak moc nepřekvapuje, co dokáže každou sezonu, ale tohle je opravdu něco fantastického. Možná byste si mysleli, že něco takového zkrátka není možné. Až do té chvíle, kdy se to vážně stalo. Jsem na něho strašně moc hrdý,“ pokračoval v komplimentech.

Tím, že Kanaďan vynechal předešlá tři utkání, se s největší pravděpodobností připravil o obhajobu Art Ross Trophy. Aktuálně je Kanaďan na metě 132 bodů a v celkové produktivitě „až“ na třetím místě. Před ním jsou Nathan MacKinnon (138) a lídr Nikita Kučerov (142), který může rovněž zaznamenat sto gólových přihrávek. Aktuálně mu do historického zápisu zbývá jedna jediná.

Connor McDavid

šestý nejrychlejší hráč v historii, který nasbíral 600 bodů (421 zápasů)

pátý nejrychlejší hráč v historii, který nasbíral 900 bodů (602 zápasů)

sezona 2023/24

zápasy: 75

body: 132

góly: 32

asistence: 100

Hráči se 100 asistencemi v sezoně:

Wayne Gretzky (11 krát, 1980-91), Mario Lemieux (1988/89), Bobby Orr (1970/71), Connor McDavid (2023/24