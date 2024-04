Další Češi v zámoří. Kteří mohou přijet do Prahy a koho čeká play off?

Kteří další čeští hokejisté by po konci základní části NHL a AHL mohli být volní pro národní tým a koho naopak neminou boje v play off? • FOTO: koláž iSport.cz Událost roku pro české hokejové fanoušky se kvapem blíží. Reprezentační mužstva se začínají sjíždět na přípravné kempy před mistrovstvím světa v Praze a Ostravě. Mezitím ke svému finiši spějí základní části zámořských soutěží. Pro národní tým jsou stěžejní NHL a farmářská AHL, ve kterých působí několik desítek Čechů. Už dříve jsme informovali o Češích a jejich situaci v zámoří. Ve druhém díle seriálu iSport.cz se podívejte, kteří krajané by mohli dorazit na šampionát a naopak koho by se měli týkat vyřazovací boje.

Pavel Francouz, Ivan Ivan a Ondřej Pavel Český brankář vinou zdravotních problémů neodchytal v aktuálním ročníku za Avalanche jediné utkání. Nejenže v Coloradu neočekávají, že by hlavnímu týmu mohl během vyřazovacích bojů pomoct, klub z Denveru už dříve informoval, že s vítězem Stanley Cupu z roku 2022 už nepočítá. Útočníci Ivan a Pavel jsou stálicemi famářského celku Colorado Eagles. První z uvedených mladíků byl za své výkony nedávno odměněn novým kontraktem do léta 2026. Druhý krajan v organizaci Avalanche zapsal i první starty v NHL, ve dvou utkáních ale nebodoval. Eagles mají v AHL jistý postup do play off. Po základní části tedy k dispozici nebudou.

Radek Faksa a Matěj Blümel Organizace Stars zažívá úspěšnou sezonu. Dallas v základní části potvrzuje aspiranta na Stanley Cup, Texas si už také zajistil postup do vyřazovacích bojů v AHL. Radek Faksa opět patří mezi nejlepší centry 4. útoků v celé NHL, Matěj Blümel je klíčovou postavou na farmě. V 70 zápasech nasbíral úctyhodných 61 bodů (30+31). Oba by českému nároďáku jistě pomohli, ovšem oba budou startovat ve vyřazovacích bojích. Pokud brzy nevypadne Dallas, resp. Texas, s jejich službami trenér Radim Rulík počítat nemůže.

Radim Šimek Farma Detroitu patří mezi nejlepší v AHL. V Centrální divizi momentálně hájí 2. místo a Grand Rapids mají rozhodně ty nejvyšší ambice. I to je důvod, proč organizace Red Wings před uzávěrkou přestupů přivedla zkušeného zadáka Radima Šimka z farmy San Jose Sharks. Griffins mají postup do play off už jistý. Pro zajímavost: Barracuda do play off nepostoupí. Kdyby nebyl tedy zkušený český bek vytrejdován, měl by šanci se na šampionát v Praze podívat.

Petr Mrázek, Marcel Marcel a Michal Teplý V Chicagu už několik měsíců vědí, že play off se Blackhawks týkat nebude. Není tedy překvapením, že na turnaji uvidíme v kanadském dresu Connora Bedarda, hlavní hvězdu klubu z Windy City či beka Setha Jonese za USA. A v českých barvách by se měl představit Petr Mrázek, který chytá nadstandardní sezonu. Očekává se, že bude jedničkou národního týmu. Marcel Marcel a Michal Teplý po základní části volní nebudou, neboť Rockford už má jistý postup do vyřazovacích bojů v AHL.

Pavel Novák, Adam Raška a David Špaček Zajímavým doplňkem v kádru Radima Rulíka by mohl být obránce David Špaček. Iowa Wild totiž do play off nepostoupí. Momentálně jsou poslední v Centrální divizi s 55 body a na postupující 5. místo ztrácejí propastných 12 bodů. Byť i Pavel Novák a Adam Raška budou volní, jejich šance na nominaci pro mistrovství světa jsou jen minimální.

David Rittich Před sezonou o zkušeného českého gólmana nebyl příliš velký zájem. Nakonec se domluvil na dvoucestném kontraktu s Los Angeles a zdálo se, že je to pro rodáka z Jihlavy poslední šance ukázat, že patří do NHL. Svoji příležitost doslova chytil za pačesy a lépe ji nemohl využít. David Rittich patří k největším překvapením sezony. S 13,8 chycenými góly navíc momentálně drží 9. příčku mezi 97 brankáři v celé lize. Kings mají zajištěný postup do vyřazovacích bojů, výbornou Rittichovu formu tedy český národní tým nebude moci využít.

Jakub Dobeš Dvaadvacetiletý brankář je jedničkou farmy Montreal Canadiens. V zatím padesáti utkáních pochytal 90,5 % všech střel soupeřů. A na závěr základní části čeká Jakuba Dobeše ještě boj o play off. Momentálně Laval ztrácí dva body na Belleville, které se nachází na posledním postupovém místě v Severní divizi. Senators mají však zápas k dobru.

Ondřej Palát a Tomáš Nosek New Jersey brzy skončí sezona. Šanci na play off už nemají. A to znamená jediné – je velká šance, že se světového šampionátu v Praze a Ostravě zúčastní Ondřej Palát. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu už roky platí za jednoho z nejkvalitnějších tzv. „complementary“ útočníků. Jinými slovy: můžete ho postavit kamkoliv a vhodně vám doplní ty nejlepší hráče. Není náhodou, že v Tampě Bay hrával po boku Nikity Kučerova či nyní u Devils vedle Nico Hischiera. V probíhající sezoně patří mezi nejlepší bránící forvardy. Tomáš Nosek vinou zranění odehrál jen 35 utkání, a nyní je opět zraněný. Je tedy otázkou, zda bude případně připraven se zúčastnit mistrovství světa.

Kristian Reichel Syn legendy Roberta Reichela působí už šestou sezonu na farmě Winnipegu a je jednou ze stálic Manitoby Moose. Se svým týmem v AHL se do vyřazovacích bojů podívá a po základní části tedy volný nebude. Byť i kdyby byl k dispozici, šance na nominaci by měl minimální.