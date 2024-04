„Mutant“ Klapka teprve začíná, ke gólu i bitka. Parťák: Seshora mě poplival

Klapka si vysloužil před pár dny pozvánku do hlavního týmu i díky výkonům v AHL, ve které vede produktivitu Calgary Wranglers. Proti San Jose nastupoval na křídle čtvrtého útoku a při šestém startu v NHL poprvé bodoval. Třiadvacetiletý útočník otevřel ve 13. minutě skóre střelou zpoza levého kruhu.

„Je to úžasné, nikdy na to nezapomenu,“ rozplýval se Klapka a potvrdil, že spoluhráči chtěli, aby zápas završil hattrickem Gordieho Howea (gól, asistence, bitka). To se nepovedlo. „Jsem ale šťastný, že jsem ukázal, že můžu hrát tyhle těžké zápasy. Moc to pro mě znamená. Cítím se, že jsem schopný tady hrát. Je to jen začátek,“ pokračoval.

Klapka zamířil do zámoří po sezoně 2021/22 v Liberci a podepsal smlouvu jako nedraftovaný hráč. Premiéru v NHL prožil letos v lednu a zkušenosti chce zúročit v přípravě.

„Zápasy mi ukázaly věci, na kterých bych měl pracovat. Například o bruslení jsem si myslel, že je dobré. Ale zjistil jsem, že můžu bruslit lépe, abych vytvářel pro tým i pro sebe šance. Jen musíme všechny věci dělat trochu rychleji,“ podotkl.

Klapka doplnil, že stejným procesem si už v minulosti několikrát prošel. „I v AHL. Je to stejné. Zůstal jsem trpělivý a věřil, že když budu dřít, výsledek se dostaví. Dokonce doma (v české extralize) při přechodu mezi profíky to bylo stejné a progres začal, když jsem se dostal do lepšího týmu. I proto nejsem nervózní. Vím, že se stále vyvíjím a že můžu být lepší. Udělám pro to všechno na ledě i mimo led,“ vysvětlil. Nyní se znovu přesune do záložního týmu Calgary.

Na začátku prostřední třetiny vyzval Klapku za stavu 2:0 na pěstní souboj Givani Smith. Oba si vyměnili pár ran, než český hráč ztratil při jednom z úderů rovnováhu a skončili na ledě. Bitka Calgary nakopla a ve 27. minutě vedlo už o pět branek. Jednu dal i MacKenzie Weegar, který v sezoně skóroval dvacetkrát a mezi obránci mu v tabulce střelců patří dělené třetí místo. Radost měl ale zejména z trefy českého útočníka, který měří 203 centimetrů.

„Nejúžasnějším momentem bylo, jak 'mutant' Klapka dal gól a pořádně mě objal. Kouká na mě dolů a poplival mě, jak řval, že právě skóroval v NHL,“ řekl pobaveně Weegar, první hráč v historii NHL s dvaceti góly a více než 200 bloky v jedné sezoně. O nulu přišel brankář Calgary Dustin Wolf až devět sekund před koncem. V sestavě poražených chyběli kvůli zranění Jan Rutta i Filip Zadina.

Dostála ocenil i soupeř

Dostála překonal jen v přesilové hře Jack Eichel, jenž využil ve 39. minutě clony Tomáše Hertla a vyrovnal na 1:1. Anaheimu vyšel nástup do závěrečné třetiny, v úvodních 80 sekundách odskočili do vedení 3:1. Skóre uzavřel Frank Vatrano, který při risku Vegas bez brankáře zkompletoval hattrick.

„Na začátku jsme hráli dobře, vytvářeli si šance, ale neproměnili je. Pochvalu si zaslouží jejich gólman,“ ocenil trenér Vegas Bruce Cassidy Dostálův výkon. „Od druhé třetiny jsme už nehráli moc dobře,“ uznal. Obhájce Stanleyova poháru klesl v tabulce a v prvním kole play off se utká s Dallasem, vítězem Západní konference.

Do vyřazovací části, která začne v noci na neděli SEČ, vstoupí v dobré formě Winnipeg: porazil Vancouver 4:2 a připsal si osmou výhru za sebou. Jets se utkají v prvním kole s Coloradem.

O postupujících týmech do play off se rozhodlo dříve, poslední hrací den jen určil dvojice. V Západní konferenci je tvoří Dallas - Vegas, Winnipeg - Colorado, Edmonton - Los Angeles a Vancouver - Nashville. Ve Východní konferenci na sebe narazí Boston s Torontem, Florida s Tampou Bay, New York Rangers s Washingtonem a Carolina s NY Islanders.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:04. Kaprizov, 51:13. Zuccarello, 58:56. Faber Hosté: 31:00. Beniers, 46:38. Gourde, 57:20. Kartye, 58:14. Gourde Sestavy Domácí: M. Fleury (Gustavsson) – Middleton, Faber, Brodin, Bogosian, Merrill, Goligoski (A), Chisholm – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Öhgren, Rossi, Zuccarello – M. Johansson, Chusnutdinov, Hartman – F. Gaudreau, Lucchini. Hosté: Daccord (Grubauer) – R. Evans, Larsson, Oleksiak, Borgen, Dumoulin, Schultz – Burakovsky, Beniers, Eberle – Schwartz, McCann, Tolvanen – Kartye, Gourde, Bjorkstrand – Tatar, Bellemare, B. Tanev. Rozhodčí Markovic, Samuels-Thomas – Gibbons, Knorr Stadion Xcel Energy Center, St. Paul Návštěva 19138 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:26. Vilardi, 20:55. Perfetti, 45:18. Čibrikov, 57:56. Perfetti Hosté: 05:22. Garland, 37:11. E. Lindholm Sestavy Domácí: Brossoit (Delia) – DeMelo, Schmidt, Pionk, Samberg, C. Miller, Stanley – Toffoli, Monahan, Ehlers – Vilardi, Iafallo, D. Gustafsson – Niederreiter, Appleton, Kupari – Perfetti, Čibrikov, Lambert. Hosté: Demko (DeSmith) – Juulsen, Q. Hughes, T. Myers, Soucy, Friedman, Zadorov – Michejev, E. Pettersson, Höglander – Garland, E. Lindholm, Joshua – Lafferty, Blueger, Podkolzin – Di Giuseppe, Aman, P. Suter. Rozhodčí Ghislain Hebert, Peter MacDougall – CJ Murray, Ryan Daisy Stadion Canada Life Centre, Winnipeg

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:13. Klapka, 14:40. Coleman, 23:53. Kylington, 25:59. Rooney, 26:56. Weegar Hosté: 59:51. Zetterlund Sestavy Domácí: Wolf (Markström) – Weegar, Miromanov, Kylington, R. Andersson, Solovjov, Pachal – Pospíšil, Kadri, Kuzmenko – Mangiapane, Backlund, Coleman – Huberdeau, Zary, Šarangovič – Coronato, Rooney, Klapka. Hosté: D. Cooley (27. G. Romanov) – Burroughs, Ferraro, J. Thompson, M. Vlasic, Addison, Thrun – Zetterlund, Granlund, Eklund – Kostin, Kunin, Graf – Guščin, Sturm, Bordeleau – Carpenter, Studnicka, G. Smith. Rozhodčí Mitch Dunning, Beau Halkidis – Travis Toomey, Caleb Apperson Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 17 946 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:19. Ničuškin, 05:48. Rantanen, 07:37. Ničuškin, 10:17. Cogliano, 32:00. Parise Hosté: 15:22. Holloway Sestavy Domácí: Annunen (Georgijev) – Toews, Makar (A), Se. Walker, Manson, J. Johnson, C. Jones – Drouin, MacKinnon (A), Rantanen (A) – Lehkonen, Mittelstadt, Ničuškin – Wood, Colton, Parise – Cogliano, Trenin, Duhaime. Hosté: S. Skinner (21. Pickard) – Broberg, Desharnais, Kulak (A), Stecher, Ceci (A), Nurse (A) – Henrique, Foegele, Holloway – R. McLeod, Perry, Janmark – Carrick, C. Brown, Ryan – Erne, Gagner. Rozhodčí Frederick L'Ecuyer, Graedy Hamilton – Travis Gawryletz, Bryan Pancich Stadion Ball Arena, Denver Návštěva 18129 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:47. Eichel Hosté: 24:25. Vatrano, 40:51. LaCombe, 41:20. Vatrano, 59:45. Vatrano Sestavy Domácí: Hill (L. Thompson) – B. Hutton, Hague, McNabb (A), Theodore, Martinez, Whitecloud – Barbašev, Hertl, Dorofejev – Howden, Eichel (A), Marchessault – Röndbjerg, W. Karlsson (A), Amadio – Cotter, N. Roy, Kolesar. Hosté: Dostál (Gibson) – Fowler (A), Zellweger, LaCombe, Gudas, Lagesson, Lindström – C. Gauthier, Carlsson, Killorn (A) – Vatrano, Zegras, R. Strome – Colangelo, Lundeström, Terry – R. Johnston, Leason, Silfverberg (A). Rozhodčí Sandlak, Schrader – Fournier, Cormier Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 18109 diváků