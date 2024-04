Boston točí brankáře i v play off. Kouč: Síla našeho týmu. Správný krok?

Při jasné výhře Bruins 5:1 v prvním utkání čaroval v brance Jeremy Swayman. I přes jeho famózní výkon ale trenéři pokračovali v nastoleném trendu a do odvetného souboje v TD Garden poslali Linuse Ullmarka. Ne, že by odchytal špatné utkání, ale Boston na Toronto nestačil a padl 2:3. „Byl fantastický. Předvedl hned několik velkých zákroků. V brankářích je síla našeho týmu. Oba chytali výborně. Bohužel jsme dali jen dva góly,“ hájil Švéda a své rozhodnutí trenér Jim Montgomery.

I když byl hlavní kouč Bruins s výkonem Ullmarka spokojený, nabízí se otázka, proč chce stále pokračovat ve střídání brankářů. V základní části se jedná o běžnou věc. Týmů s touto strategií je více. Děje se to ve všech ligách, nejen v NHL. Krásným příkladem je pražská Sparta, která pravidelně v základní části točila duo Jakub Kovář a Josef Kořenář. Na play off už však trenérský štáb zvolil jasnou jedničku.

V Bostonu na to jdou jinak. Tedy alespoň na začátku prvního kola. Kdyby se Jeremy Swaymanovi úvodní zápas nepovedl, je rozhodnutí pro změnu pochopitelné. Jenže Američan byl v prvním střetnutí atletický, rychlý a předvídavý. Zkrátka skvělý. Pokryl 35 střel a inkasoval pouze jednou z hole Davida Kämpfa. Navíc vychytal Maple Leafs už počtvrté v řadě.

Jim Montgomery se svými kolegy ovšem pokračuje v pravidelné rotaci, stejně jako tomu bylo v posledních 26 zápasech základní části. Jen pro srovnání: Swayman v ní odchytal 44 duelů a měl úspěšnosti 91,6 %. Ullmark se v brance objevil ve 40 případech a úspěšnost dotáhl na 91,5 %. V extrémní vyrovnanosti je asi důvod, proč se trenéři Bruins rozhodli gólmany dále střídat.

Až výsledek z vyřazovacích bojů ukáže, jestli se jednalo o správné rozhodnutí.

Bylo by ovšem nefér říct na adresu loňského držitel Vezina Trophy, že předvedl špatný výkon. Naopak. Hned ve dvou případech zabránil jistému gólu. V prvním ho měl na hokejce Calle Jarnkrok, kterého zpoza branky našel Matthew Knies. Švédský souboj však vyhrál muž s maskou, když lapačkou zastavil puk u tyčky těsně před brankovou čárou. Celou akci si pak šli rozhodčí pro jistotu zkontrolovat k videu.

„Byl jsem si naprosto jistý, že puk nebyl celým objemem v brance,“ věděl Ullmark. „Měl jsem jasno díky dobrému postavení. Věděl jsem, že to bude v pohodě. Nebyl jsem překvapený, že si to sudí jeli pro jistotu zkontrolovat,“ povídal.

Snad ještě víc se blýskl v poslední dvacetiminutovce za nerozhodného stavu 2:2, když lapačkou zastavil střelu Nicka Robertsona, která letěla do odkryté branky.

Na koho však nestačil, byl zabiják Auston Matthews. Hvězdný Američan rozhodl parádní akcí, když na modré čáře přeskočil Charlieho McAvoye, rukou si stáhl puk a kličkou do forhendu proměnil samostatný únik. „Ne nadarmo vstřelil v základní části 69 gólů,“ prohodil Ullmark. Příště ho zkusím zastavit,“ dodal.

„Byl to oblouček z defenzivní zóny. Snažil jsem se situaci předvídat a dobře načasovat,“ řekl ke gólové situaci nejlepší střelec NHL.

Je prostě světová třída ve všem, co dělá,“ chválil Matthewse kapitán John Tavares. „Každý zápas hraje s energií, nadšením a touhou být rozdílovým hráčem. Díky němu se vracíme domů za vyrovnaného stavu. Je to pro nás velké vítězství.“

Boston ztratil druhý domácí zápas především kvůli zhoršené produktivitě. Na Iliju Samsonova vyslali hráči 29 pokusů, ale prosadili se jen dvakrát. Oproti tomu v utkání číslo jedna vystřelili pětadvacetkrát a gólů dali hned pět.

„Myslím, že je to dáno tím, že dobře brání,“ zamyslel se Montgomery. „Je to také způsobené naší nedostatečně rychlou hrou. Jsme pomalí v přechodové fázi. Což nám neumožňuje mít puky na holi a nedovoluje se dostávat do předbrankového prostoru,“ dodal.

Týmu nepomohla ani skvostná akce českého dua. Pavel Zacha poslal z otočky milimetrově přesný pas na Davida Pastrňáka, který střelou z první propálil hostujícího gólmana. „Povedlo se mi odpoutat od dvou bránících hráčů. Pavel to zaregistroval a věděl, že jsem volný,“ popisovala hvězda Bruins.

Do Toronta se tak přesune série za nerozhodného stavu 1:1. „Určitě je třeba něco vylepšit,“ netajil Ullmark. „Je to ale dlouhá série, takže teď jde hlavně o to dobít síly.“ Ty se totiž budou všem aktérům stoprocentně hodit.