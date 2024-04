SESTŘIHY: Carolina krok od postupu, Nečas 0+1. Tampě hrozí pohroma

Gólman Floridy Sergej Bobrovskij v play off deptá Tampu Bay • ČTK / AP / Chris O'Meara

Gólman Caroliny Frederik Andersen se činí v sérii play off proti New York Islanders • ČTK / AP / Frank Franklin II

Carolina Hurricanes dělí jediná výhra od postupu do dalšího kola play off NHL • ČTK / AP / Frank Franklin II

Hokejistům Tampy Bay hrozí rychlé vyhučení z play off • ČTK / AP / Chris O'Meara

Minimálně dvě série úvodního kola play off NHL by mohly mít rychlý konec. Hokejisté Caroliny zvítězili 3:2 na hřišti New York Islanders a s vedením 3:0 na zápasy je dělí jediná výhra od postupu do další fáze bojů o Stanley Cup. Asistenci si připsal český útočník Martin Nečas. Úplně opačné starosti než Hurricanes mají nyní v Tampě Bay. Hráči Lightning prohráli ve třetím duelu 3:5 s rivalem z Floridy a jen krok je dělí od pohromy v podobě bleskového vyřazení.

Martin Nečas si svůj třetí bod v aktuálním play off připsal v páté minutě, kdy se jeho nástřel před branku šťastně odrazil až k zakončujícímu obránci Brentu Burnsovi. Kanadský veterán napřáhl na vrcholku kruhu a jeho nenápadný pokus zapadl až do branky.

O šest minut později hosté zvýšili na 2:0 a opět se prosadil obránce. Nevydařený přechod Islanders do útočného pásma potrestal Dmitrij Orlov, jenž si z druhé vlny najel na nahrávku krajana Andreje Svečnikova. Ve druhé třetině Islanders zápas zdramatizovali. Po 40 minutách snížili na 2:3, víc ale nestihli a jsou krok od rychlého vyřazení.

Skvělým výkonem ve třetí třetině dovedl Carolinu k výhře gólman Frederik Andersen. Islanders závěrečnou dvacetiminutovku vyhráli 11:3 na střely, na dánského gólmana ale nevyzráli. „Po dobrých dvou třetinách nás Islanders zatlačili a vytvořili si několik skvělých šancí. Freddie je ale všechny zlikvidoval. Dnes byl rozdílovým hráčem,“ chválil čtyřiatřicetiletého brankáře trenér Rod Brind’Amour.

SESTŘIH: NY Islanders - Carolina 2:3. Nečas asistencí přiblížil Hurricanes k postupu Video se připravuje ...

Klíčový zákrok Andersen předvedl v 55. minutě, kdy i přes pád při přesunu dokázal zlikvidovat pokus Alexandra Romanova. „Celý zápas chytal neuvěřitelně a pět minut před koncem vytáhl takový zákrok. Vůbec netuším, jak tam tu ruku dostal. Nevím, co k tomu říct. Byl naším nejlepším hráčem,“ řekl Svečnikov, jenž k těsné výhře pomohl dvěma gólovými nahrávkami.

Tampa Bay stejně jako Islanders dál čeká v play off na vítězství. Lightning ve třetím zápase série do 30. minuty nad Floridou vedli, pak ale převzali iniciativu hosté a druhou půlku ovládli jednoznačně 4:1. Dvěma góly vítězství 5:3 řídil Matthew Tkachuk, gólem a nahrávkou se do statistik zapsali Brandon Montour a Steve Lorentz.

„Jsme v pozici, v níž jsme si před startem série přáli být, průběžný výsledek ale může klamat. Tampa hraje velmi dobře a všechny zápasy zatím měly dost vyrovnaný průběh. Rozhodují maličkosti a fakt, že se můžeme opřít o gólmana,“ uvedl Tkachuk, který je s pěti body za tři góly a dvě asistence nejproduktivnějším hráčem týmu.

Tampa by potřebovala výraznější příspěvek Nikity Kučerova. Vítěz Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části bodoval ve všech třech zápasech, se třemi nahrávkami ale není ani nejproduktivnějším hráčem týmu a zaostává za skvělými výkony, kterými Lightning dovedl do play off.

Tampu zatím střelecky táhne Steven Stamkos, který se prosadil ve všech třech zápasech. Ve čtvrtek večer ale litoval nevyužitých přesilovek. „Měli jsme jich několik, bohužel jsme si nedokázali vytvořit pořádnou šanci. V přesilovkách se nám zatím nedaří tak, jak jsme zvyklí. Možná i to nás stojí lepší výsledky,“ hledal příčinu nevydařeného vstupu do vyřazovacích bojů kapitán Lightning.

SESTŘIH: Tampa Bay - Florida 3:5. Lightning hrozí rychlý konec, Tkachuk se blýskl dvěma góly Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:34. Stamkos, 22:56. Motte, 54:50. Paul Hosté: 10:39. M. Tkachuk, 29:58. Reinhart, 36:30. Montour, 49:41. Lorentz, 59:29. M. Tkachuk Sestavy Domácí: Vasilevskij (Tomkins) – D. Raddysh, Hedman (A), Černák, Dumba, Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Duclair – Stamkos (C), Cirelli, Hagel – Chaffee, Paul, Eyssimont – Motte, Glendening, Jeannot. Hosté: Bobrovskij (Stolarz) – Ekblad (A), Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Ekman-Larsson – Reinhart, Barkov (C), Tarasenko – M. Tkachuk (A), Lundell, Verhaeghe – Rodrigues, Stenlund, Luostarinen – Cousins, Lorentz, Okposo. Rozhodčí Stadion Amalie Arena, Tampa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:48. Engvall, 37:39. Nelson Hosté: 04:43. Burns, 10:25. Orlov, 27:14. S. Aho II Sestavy Domácí: Sorokin (28. Varlamov) – Dobson, A. Romanov, Pulock, Pelech, Bortuzzo, Reilly – Barzal, Horvat, Cizikas – Palmieri, Nelson, Fasching – Engvall, Pageau, Lee – Clutterbuck, MacLean, M. Martin. Hosté: Andersen (Kočetkov) – Burns, Slavin, DeAngelo, Skjei, Chatfield, Orlov – Svečnikov, S. Aho II, Guentzel – Nečas, Kotkaniemi, Teräväinen – Jarvis, J. Staal, Martinook – Noesen, Je. Kuzněcov, Drury. Rozhodčí Kelly Sutherland, Trevor Hanson, Pierre Lambert – Brandon Gawryletz, Tommy Hughes, Kiel Murchison Stadion UBS Arena, New York