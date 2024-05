Loňské vzpomínky jsou zpět. Boston nevyužil mečbol, dokáže se poučit?

Hokejisté Bostonu začali play off proti Torontu jasnou výhrou • ČTK

Hokejisté Bostonu začali play off proti Torontu jasnou výhrou • ČTK

Hokejisté Bostonu začali play off proti Torontu jasnou výhrou, David Pastrňák přispěl asistencí • ČTK

Hokejisté Bostonu oslavují trefu útočníka Davida Pastrňáka (uprostřed) v play off • ČTK / AP / Charles Krupa

Útočník Toronta Auston Matthews oslavuje vstřelený gól v play off • ČTK / AP / Charles Krupa

David Pastrňák slaví s parťáky druhý gól v play off NHL • ČTK / AP / Frank Gunn

David Pastrňák slaví svůj druhý gól v play off se spoluhráči na střídačce Bostonu • ČTK / AP / Frank Gunn

Zklamání na střídačce Toronta, kterému schází jediná porážka k rychlému vyřazení v play off • ČTK / AP / Frank Gunn

Do sestavy Toronta se vrátil švédský útočník William Nylander • ČTK / AP / Frank Gunn

Boston nevyužil první mečbol, doma padl s Torontem 1:2 v prodloužení a série se stěhuje zpátky do Kanady • ČTK / AP / Charles Krupa

Boston nevyužil první mečbol, doma padl s Torontem 1:2 v prodloužení a série se stěhuje zpátky do Kanady • ČTK / AP / Charles Krupa

Boston nevyužil první mečbol, doma padl s Torontem 1:2 v prodloužení a série se stěhuje zpátky do Kanady • ČTK / AP / Charles Krupa

Boston nevyužil první mečbol, doma padl s Torontem 1:2 v prodloužení a série se stěhuje zpátky do Kanady • ČTK / AP / Charles Krupa

Boston nevyužil první mečbol, doma padl s Torontem 1:2 v prodloužení a série se stěhuje zpátky do Kanady • ČTK / AP / Charles Krupa

Boston nevyužil první mečbol, doma padl s Torontem 1:2 v prodloužení a série se stěhuje zpátky do Kanady • ČTK / AP / Charles Krupa

Boston nevyužil první mečbol, doma padl s Torontem 1:2 v prodloužení a série se stěhuje zpátky do Kanady • ČTK / AP / Charles Krupa

Boston ještě nestvrdil postup do druhého kola Stanley Cupu • Profimedia.cz

Stejně jako minulé play off se dostali Bruins do nadějného vedení v prvním kole 3:1. A stejně jako loni nedokázali sérii v pátém zápase ukončit. V prodloužení rozhodl o výhře hostujícího Toronta 2:1 Matthew Knies a série se vrací zpět do kanadské metropole. „Nejtěžší je získat poslední vítězství. Musíme být lepší,“ burcoval kapitán Bostonu Brad Marchand.

Jak to tehdy dopadlo, si asi všichni dobře pamatují. Odepisovaná Florida nakonec sérii s Bostonem otočila, rozhodující sedmý zápas urvala v prodloužení 4:3 a nakonec dokráčela až do finále. Jakoby tým z TD Garden neuměl udělat poslední krok. Možná se hráčům vrátily vzpomínky na loňskou bolestivou porážku. O to větší tíhu teď nesou na ramenou.

„Myslím, že ano,“ odpověděl trenér Sheldon Keefe na otázku, zda Maple Leafs vítězstvím vytvořili na Bruins tlak. „To je to, co chcete udělat, ne? Chcete si vybudovat pozitivní momentum svým vlastním způsobem. Chcete, aby se cítili nepříjemně. Chcete je donutit, aby se sbalili a vyrazili do Toronta,“ povídal.

„Tak to prostě někdy chodí,“ povzdechl si Brad Marchand. „Nejtěžší je získat poslední vítězství, a jak už jsem řekl, přijeli a nechali na ledě všechno. To je prostě... Musíme být lepší. O nic jiného nejde,“ pravil kapitán Bruins.

Vzpomněli si jistě i fanoušci, kteří doufali, že se historie nebude opakovat. Ironií bylo, že se hrálo na den přesně rok od bolestivého vyřazení. A i tentokrát odcházeli příznivci Bostonu zklamaní.

Jedním z důvodů, proč domácí nedokázali využít první mečbol, byla hrubě nezvládnutá první třetina. Místo, aby na soupeře vlítli, měli po necelených 14 minutách v kolonce střel na branku zapsanou pouze jedničku. Když klakson ukončil úvodní trápení Bostonu, na pokusy vedlo Toronto 12:2. Takhle prostě nechcete začít klíčový souboj a zvlášť před vlastními fanoušky. O to víc muselo hosty deprimovat, že se do kabin šlo za stavu 1:1.

„Nebyli jsme dost dobří,“ měl jasno Jim Montgomery. „Je to jednoduché. Toronto přišlo připravené hrát, vzalo si nás na paškál. Nebyli jsme nachystaní vyrovnat se jejich nasazení. Naše emoce neodpovídaly jejich emocím,“ řekl natvrdo trenér Bruins.

Jakoby ospalá úvodní dvacetiminutovka určila směr celého duelu a dodala Leafs potřebné sebevědomí. A to se hosté navíc museli obejít bez největší hvězdy. Do utkání nezasáhl nejlepší střelec základní části (69) Auston Matthews. Američan musel kvůli nemoci odstoupit už ze třetí třetiny předešlé bitvy.

„Agresivita a důraz, s jakými jsme hráli na začátku, byly skvělé,“ pochválil svěřence Keefe. „Nelitovali jsme se. Neodevzdali jsme to. V první třetině jsme šli do vedení. Myslím, že jsme to zvládli skvěle. Sice bylo psychicky náročné, že skončila 1:1, i když jsme vynaložili obrovské úsilí. Ale klukům jsem o přestávce řekl, že odehráli úžasnou třetinu a že u tohoto výkonu musí zůstat po celých 60 minut,“ dodal.

Nakonec byla potřeba ještě přidat o necelé dvě a půl minuty navíc v prodloužení. Pak do útočného pásma projel po pravém křídle John Tavares, natlačil se před obránce a jednou rukou poslal puk do ohně. Tam si ho našel Matthew Knies a přesnou střelou nedal Jeremymu Swaymanovi šanci.

„Byla to od Tavarese skvělá akce,“ vyzdvihl spoluhráče Knies. „Všechno začalo u něj. Mně to jen spadlo na hokejku a poslal jsem to do branky,“ popisoval vítěznou akci šťastný střelec.

Za střeleckým očekáváním zatím zaostává David Pastrňák. Česká hvězda má sice na kontě dva přesné zásahy a dvě asistence. V Bostonu však doufali, že se jeho zabijácký instinkt ukáže ve větším měřítku. V pátém utkání předvedl dobrý výkon, ne však dost dobrý. Zakončil ho pěti střelami a pobytem na ledě lehce přes 20 minut.

Úkolem Bruins je teď hodit nepovedený výkon za hlavu a jít do šestého zápasu s úplně jiným nastavením. Pořád vedou v sérii 3:2 a mají vše ve svých rukou.

Boston Bruins Vše o klubu ZDE