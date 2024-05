Dva postupy v NHL, slaví i Nečas. Boston po boji padl, Pastrňák bez bodu

To je radost. Hráči Caroliny oslavují gól • ČTK / AP / Karl B DeBlaker

Hráči Caroliny jdou dál, v play off vyřadili Islanders • ČTK / AP / Karl B DeBlaker

Hokejisté Caroliny porazili i díky asistenci Martina Nečase doma New York Islanders 6:3, sérii ovládli 4:1 a postoupili do druhého kola play off NHL. Mečbol neproměnil Boston, který podlehl na svém ledě Torontu 1:2 v prodloužení a v sérii vede už jen 3:2. Dál jde Colorado, Nashville natáhl sérii po výhře nad Vancouverem.