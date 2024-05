SESTŘIH: Hronek slaví postup, Hertl a spol. odvrátili vyřazení

Hokejisté Vancouveru s Filipem Hronkem v sestavě zvítězili na ledě Nashvillu gólem z 59. minuty 1:0, sérii vyhráli 4:2 a postoupili do druhého kola play off NHL. Obhájce Stanleyova poháru Vegas porazil doma Dallas 2:0 a vynutil si rozhodující sedmý zápas.

Vancouver vyhrál v Nashvillu všechny tři zápasy, pokaždé o gól. Páteční duel rozhodla akce 99 sekund před koncem třetí třetiny: Brock Boeser poslal bekhendem puk od zadního mantinelu nezištně do předbrankového prostoru a Pius Suter pohotově zakončil. U branky byl na ledě i Hronek, který v sérii nebodoval.

Nečekaným strůjcem postupu je Arturs Šilovs, který se dostal do branky od čtvrtého zápasu série poté, co se zranili Thatcher Demko a Casey DeSmith. Lotyšský gólman má s NHL mininum zkušeností. Dosud odchytal v základní části NHL jen devět utkání a další tři přidal v letošním play off. V posledním utkání zastavil 28 střel a připsal si poprvé v kariéře v soutěži čisté konto. Vancouver se v semifinále Západní konference střetne s Edmontonem.

Také ve Vegas se dlouho čekalo na úvodní gól. Padl v 50. minutě po individuální akci obránce Noaha Hanifina, který se prosadil střelou z pravého kruhu. Výhru pojistil Mark Stone při hře Dallasu bez gólmana. Čisté konto vychytal Adin Hill. Z vítězství domácích se radoval i Tomáš Hertl, který bodoval jen v úvodním utkání série (1+0).

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 58:21. P. Suter Sestavy Domácí: Saros (Lankinen) – Fabbro, Josi (C), L. Schenn, McDonagh (A), A. Carrier, Lauzon – Nyquist, O'Reilly (A), F. Forsberg – Evangelista, Novak, Jankowski – Beauvillier, Sissons, Zucker – Sherwood, McCarron, Pärssinen. Hosté: Šilovs (DeSmith) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers, Soucy, Cole, Zadorov – Boeser, J. Miller (A), P. Suter – Michejev, E. Pettersson (A), Höglander – Garland, E. Lindholm, Joshua – Lafferty, Blueger, Di Giuseppe. Rozhodčí G. Rank, J. Hebert – R. Gibbons, S. Alphonso Stadion Bridgestone Arena, Nashville