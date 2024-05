NHL ONLINE: Florida - Boston. Pastrňák a spol. startují druhé kolo

V noci na neděli poslal David Pastrňák svůj Boston do druhého kola play off NHL. V prodloužení sedmého utkání proti Torontu rozhodl o postupu. Bruins neměli moc času na odpočinek, už v noci z pondělí na úterý je na programu první zápas série proti Floridě. Hraje se na ledě Panthers, kteří na úvod play off zdolali rivala z Tampy 4:1 na zápasy. Utkání startuje ve 2:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.cz.