Analýza Nurse: Nejdražší bek Oilers je zároveň nejslabší článek týmu

V sezoně 2020/21 nasbíral Darnell Nurse 36 bodů v 56 zápasech. Byla to jeho druhá sezona pod Kenem Hollandem, který se stal generálním manažerem Oilers 7. května 2019. O sezonu dříve zapsal 33 bodů v 71 zápasech.

Nijak příliš oslnivé výkony nepodával ani do defenzivy. Přesto to stačilo k tomu, aby Holland s ročním předstihem nabídl prodloužení smlouvy. Konkrétně na osm let s průměrným ročním příjmem 9,25 milionů dolarů.

Nurse a jeho agent pochopitelně neváhali.

V probíhající sezoně běží devětadvacetiletému zadákovi teprve druhý rok ze smlouvy. Dalších šest let je před ním.

A už nyní lze konstatovat, že jde o jednu z nejhorších smluv v NHL. Dost možná i o tu úplně nejhorší. Nursovy výkony rozhodně neodpovídají výši platu.

V dosavadním play off odehrál při hře v plném počtu hráčů 322 minut a sedm sekund. Za tuto dobu Edmonton vstřelil devět branek, přičemž 23 jich inkasoval. Nejhorší rozdíl mezi všemi hráči Oilers.

Leckdo by mohl namítat, že rodák z Hamiltonu nemá k sobě pořádného parťáka. Většinu času s ním nastupoval Cody Ceci. Ten dohromady v play off odehrál o necelé dvě minuty méně než Nurse. A byl u sedmi vstřelených a 14 inkasovaných gólů. Podstatně lepší rozdíl.

Campbell a další přešlapy

Kdyby Edmonton trápila pouze jedna smlouva, nebylo by to nic hrozného. Každý generální manažer se občas netrefí. V případě Hollanda to není však jediný případ.

V létě 2022 nabídl smlouvu brankáři Jacku Campbellovi. Ten přitom nadstandardní výkony podával pouze v sezoně 2020/21. V play off 2022 naopak vyhořel a měl velký podíl na tom, že Toronto vypadlo opět v prvním kole.

Generální manažer Oilers nabídl kontrakt na pět let ve výši 25 milionů dolarů. V prvním roce smlouvy podával americký brankář podprůměrné výkony, ale po celý ročník zůstal členem kádru hlavního týmu. Probíhající sezonu už odchytal na farmě v Bakersfieldu. Campbellovi kontrakt poběží ještě následující tři sezony. Pokud tedy nedojde k předčasnému vykoupení ze smlouvy.

Dále se nabízí otázka, proč Holland dal před uzávěrkou přestupů přednost posílení ofenzivy před defenzivou.

Se skórováním gólů neměli Oilers nikdy problém. Ještě aby ano, když v týmu máte hvězdy Connora McDavida s Leonem Draisaitlem, přičemž na dalších postech jsou jména jako Zach Hyman či Ryan Nugent-Hopkins.

Přesto Holland na začátku dubna obětoval výběr v 1. kole draftu 2024, aby získal Adama Henriqueho z Anaheimu. Dalšího útočníka, který ale neměl potenciál být dalším rozdílovým hráčem, byl například Jake Guentzel pro Hurricanes.

Na trhu přitom byli k dispozici obránci jako Christopher Tanev (vytrejdován do Dallasu), Sean Walker (vytrejdován do Colorada), Dante Fabbro (prodloužil kontrakt s Nashville) či Adam Larsson (zůstal v Seattlu).

I samotní fanoušci Edmontonu volali po posílení obrany. A ideálně pomoci právě Nurseovi, který svoji roli nezvládá. Byť by za 9,25 milionů dolarů měl být schopen táhnout svoji dvojici, svého parťáka, nedokáže to.

A ve vyřazovacích bojích se to ukazuje jako velký problém. Edmontonu chybí kvalitní druhý obranný pár za Ekholmem s Bouchardem. Mezitím Henrique, který přišel jako posila do play off, ve 12 zápasech nasbíral čtyři body (2+2) a podprůměrné výkony předvádí i směrem do defenzivy.

Spočítejte si, kolik peněz v platovém stropu Holland díky svým smlouvám promarnil (Nurse – 9,25 mil. USD; Campbell – 5 mil. USD; Ceci – 3,25 mil. USD; Henrique – 1,46 mil. USD).

Ano, je to téměř 19 milionů dolarů. Kdyby alespoň polovina z těchto peněz byla využita pro lepší hokejisty, Oilers by velmi pravděpodobně nyní nepohrávali finále 2:0 na zápasy proti Panthers.

