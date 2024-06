Chameleon Rodrigues dodal Floridě jiskru, zastiňuje hvězdy Edmontonu

Více než dvě třetiny druhého finále Stanley Cupu bušil Evan Rodrigues do soupeřů z Edmontonu v lajně se Bennettem a Tkachukem. Od třetí části se za nerozhodného stavu přesunul do elitní formace k Barkovovi s Reinhartem, Panthers začali v úplně jiném stylu. A Rodrigues nasměroval Floridu dvěma góly k vítězství 4:1.

„Stačilo nás jen malinko prohodit. To byla jiskra, jakou jsme potřebovali,“ poznamenal Matthew Tkachuk. Rodrigues může cestovat sestavou nahoru a dolů, zprava doleva. Všude bude platný. „Občas, když někteří kluci hrají s těmi nejlepšími, dají jim prostě puk a klidí se z cesty. Evan má sebevědomí, hrát dovede s každým, udrží puk na hokejce a ve správnou chvíli provede, co má. Právě proto je tak úspěšný,“ podotkl Kyle Okposo, který Rodriguese nazval chameleonem.

V létě Panthers 30letého Kanaďana podepsali právě pro jeho flexibilitu. Vyměnili u fanoušků oblíbené křídlo prvního útoku Anthonyho Duclaira do San Jose, aby si vytvořili finanční rezervu. S Rodriguesem uzavřeli kontrakt za 12 milionů dolarů (276 milionů korun) na čtyři roky. Delší smlouvu dostali v klubu jen Barkov a Tkachuk.

Přišel, aby už tak silnému a vyrovnanému útoku Cats dodal ještě větší hloubku. Na Floridě věděli, že Rodriguese můžou klidně nasadit do první lajny. Zkoušeli ho tam už začátkem sezony. Vedl si dobře, nicméně kouč Paul Maurice měl jednu výtku. „Občas se mi zdálo, že se drží zpátky. Ale to je pochopitelné. Přišel jako nový hráč do organizace, která je zkušená, umí hrát,“ řekl.

Do finále to tak původně nebylo. V play off dal Rodrigues do té doby jediný gól. Pendloval mezi záložním útočníkem, který zalepuje díry v sestavě, a co si neudělá sám, to nemá. V prvním utkání ho postavili ke Tkachukovi s Bennettem. Po jeho rychlém výpadu dostal nabito mezi kruhy a nekompromisně trefil. Ve druhém se k němu po akci v útočném pásmu dostal puk zpátky chybou obránce Boucharda. Přesnou ránou nad vyrážečku strhl vedení na stranu Panthers a v přesilovce pak přidal lehkou tečí ještě jeden zásah.

Edmonton Oilers mají po dvou zápasech na Floridě na kontě jediný gól, jejich hvězdné útočné trio McDavid, Draisaitl, Hyman žádný. Rodrigues je zatím poráží. V sérii dal sám už tři branky. Kočky dělí jen dvě vítězství od zisku Stanley Cupu. Hodně díky Chameleonovi.