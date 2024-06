Unikát finále NHL: sešla se první čtyřka draftu. Kdo trefil jackpot?

Finále Stanley Cupu je svědkem něčeho, co NHL ještě nezažila. Poprvé v historii se v sérii o titul šampionů sešli hráči draftovaní v jednom roce z prvních čtyř míst. Aaron Ekblad, Sam Reinhart, Leon Draisaitl, Sam Bennett. První, druhý, třetí, čtvrtý. V tomto pořadí si je v roce 2014 tahaly celky Floridy, Buffala, Edmontonu a Calgary. Dva z nich byli později vyměněni. Po deseti letech bojují ve finále o hokejový Svatý grál. Tři za Panthers, jeden v dresu Oilers.

Draft 2014 se nezapsal jako jeden z nejlepších výběrů všech dob, ale sešel se velmi dobrý ročník. „Prošli jím někteří později klíčoví hráči,“ řekl pro The Athletic šéf Severoamerického Centrálního skautingu Mark Seidel.

William Nylander, Dylan Larkin, Kevin Fiala nebo David Pastrňák jako číslo 25. Středobodem však byl Aaron Ekblad. Perspektivní bek, jaký se nedal opomenout. Už v 15 letech dostal jako druhý hráč v historii výjimku a hrál juniorskou OHL. O tři roky později po něm z první pozice sáhli Florida Panthers.

Na pozici jedničky se mohl protlačit taky Sam Bennett, jehož v předběžných žebříčcích dávali na první místo třeba v The Hockey News. Před draftem se však probojoval do popředí Ekblad. Tím spíš, že první byli na řadě Panthers, kteří si rok předtím vzali coby dvojku centra Aleksandera Barkova.

„Tehdy byl on a pak všichni ostatní. Pokud se někdo snaží tvrdit něco jiného, lže,“ připomněl Seidel. „Byl to hráč, na němž chce každý postavit obranu,“ přidal se Stu MacGregor, tehdejší šéf amatérského skautingu Edmonton Oilers.

Pletichaření začalo až od druhého pořadí. Byl tam Bennett, mimořádně soutěživý útočník s motory stále v chodu. Byl tam Reinhart, známý jako všestranný hráč s citem pro hru, a Draisaitl. Urostlý, silný útočník schopný podržet puk a rozdávat přihrávky stejně dobře bekhendem jako forhendem.

Bennettovy vyhlídky poklesly, jakmile při combine testech nezvládl cvičení na bradlech. O Reinhartovi s Draisaitlem se vedly dlouhé diskuse. „MacT (Craig MacTavish, GM Oilers) chtěl útočníka. Bylo by asi zajímavé, kdybychom měli jedničku,“ líčil MacGregor. Edmonton na tom byl totiž opačně než Florida. Rok předtím si zajistil obránce Darnella Nurse.

Buffalo si coby druhé v pořadí vzalo Reinharta, Oilers měli Draisaitla. Šéfové Calgary Flames si plácli. Věděli, že dostanou Bennetta. Kevin Lowe, prezident pro hokejové operace Edmontonu, vzpomínal, jak znejistěl. „Napadlo mě, jestli jsme něco neprošvihli. Hlavně po zkušenosti s Yakem (neúspěšná jednička draftu 2012 Nail Jakupov) jsme byli hodně opatrní.“

Ovšem Edmonton to trefil nejlíp. Z Draisaitla vyrostl jeden z nejlepších hráčů své doby. Občas jako by žil ve stínu Connora McDavida, ale taky už vyhrál bodování NHL a získal cenu pro MVP. Nejplodnější bývá ve vyřazovacích bojích. V letošním play off byl s 28 body (10+18) druhý v produktivitě za McDavidem, jen třikrát vyšel naprázdno.

Při vší úctě k Pastrňákovi je právě Draisaitl při zpětném pohledu nejzářivějším klenotem vzešlým z draftu před deseti lety. Těžkou říct, nakolik splnil očekávání Ekblad. V roce 2015 získal jako nováček Calder Trophy, ale Norris Trophy pro nejlepšího obránce se nejvíc přiblížil před dvěma lety, kdy skočil šestý v hlasování. „Měl velice dobrou kariéru. Ale dokud nebude Bobby Orr, nikdy nedosáhne toho, co si všichni mysleli, že bude,“ pravil Seidel.

Bennett byl během sezony 2020/21 vyměněn z Calgary na Floridu. Záhy ho z Buffala následoval Reinhart. Dokud nezměnili prostředí, byli spíš nevýrazní. Rozkvetli až ve Slunečném státě. Reinhart v tomto ročníku nastřílel 57 gólů a v soutěži o Rocket Richard Trophy byl druhý za Austonem Matthewsem. Bennett podruhé za tři úplné sezony v Panthers nastřílel 20 branek, což se mu za téměř šest let u Flames nepovedlo. Patří k hráčům, jimž je velmi nepříjemné se postavit.

Září i několik jedinců vybraných v dalším pořadí. Pouze Jakub Vrána a Robby Fabbri jako jediní z prvního kola získali Stanley Cup. Deset let po draftu o něj bojují jeho čtyři nejvýš postavení hráči. Vyhrají tři, anebo jen jeden. Podle toho, zda uspěje Florida, nebo Edmonton. Pohár je úplně nejvíc.

Kdo z draftu 2014 hrál nejvíc v NHL (zápasy základní části)