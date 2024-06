NHL ONLINE: Edmonton - Florida. Panthers se mohou přiblížit Poháru

Florida vstoupila do finále Stanley Cupu výhrou, Sergej Bobrovskij vychytal čisté konto • ČTK / AP / Nathan Denette

Bitva o hokejový grál se přesouvá do Kanady. V Edmontonu se hokejisté Floridy po dvou domácích výhrách ve finále play off NHL pokouší dostat do vedení 3:0 na zápasy a přiblížit se tak na dosah zisku prvního Stanley Cupu. Oilers s kapitánem Connorem McDavidem na domácím ledě nepochybně udělají vše pro zdramatizování finálové série, proti rozjetému soupeři je ale nečeká vůbec lehká práce. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.