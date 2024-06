SESTŘIH: Edmonton poprvé v sérii vyhrál. McDavid překonal Gretzkyho

Byla to jízda. Oilers odvrátili ve čtvrtém finále Stanley Cupu konec sezony a vynutili si pátý zápas. Ale jak! Panthers zválcovali 8:1, po pátém gólu vyhnali Sergeje Bobrovského z brány. Connor McDavid se konečně utrhl, přispěl jednou trefou a třemi asistencemi, překonal Gretzkyho rekord. „Je to jen jedno vítězství,“ utrousil. Nicméně rozjely se i další hvězdy a na konci hala Rogers Place aplaudovala vestoje. Série za stavu 3:1 pro Floridu míří do Sunrise, hraje se v noci na středu.

Obránce Darnell Nurse hned na začátku unikl po zákroku na Sama Bennetta vyššímu trestu a Mattias Jänmark ve 4. minutě otevřel skóre. Edmonton pak poprvé ve finále oskočil o dvě branky. Jenže dál připomínal vytúrovaný stroj, který se nemůže odlepit z místa. Vladimir Tarasenko snížil a poté Stuart Skinner vychytal Cartera Verhaegheho. „Masivní zákrok, který změnil zápas. On byl ten lepší brankář,“ ocenil edmontonský útočník Zach Hyman.

Skinner svým nejlepším zásahem zhasl všechny naděje Floridy na comeback a odšpuntoval zaražené Oilers. Tohle byl klíčový moment čtvrtého duelu. Stále žijí. „Ale je to jen jedno vítězství, jinak nic. Nezáleží, jestli dáte osm gólů nebo jeden, je to jen jedno vítězství. Teď musíme letět na Floridu odvést svou práci a dostat je zpátky do Alberty,“ uvedl McDavid.

Jalové hvězdy, nulové přesilovky, málo nebezpečných šancí. Všechno, s čím v prvních třech utkáních série těžce zápolili, šlo najednou zase jakoby samo. Hráči, co tým táhli celou sezonu, přestali mlčet. McDavid si připsal čtyři body a v letošním play off má už 32 asistencí. O jednu nahrávku překonal rekord Wayna Gretzkyho z roku 1988.

Leon Draisaitl má vůbec první dva body ve finálové sérii. Oilers poprvé využili početní výhodu, z nebezpečných šancí vytěžili maximum. Dokázali, že Bobrovskij je taky jen člověk. Inkasoval pětkrát z 16 střel a poprvé v letošním play off střídal. Záskok Anthony Stolarz chytal první zápas play off NHL v kariéře.

Aspoň jedním bodem se na vítězství Edmontonu podílelo 15 hráčů. „Je úžasné, co se může stát, když se neporážíme sami,“ pravil Hyman. „Je to jeden z nejlepších týmů, proti jakému jsme hráli, nedarují vám nic. Myslím, že tohle si vzali z loňského postupu do finále. Tlačili jsme je, a pokud v tom vytrváme a budeme schopni vyvarovat se chybám a udržet puk, budeme mít šanci vyhrát.“

Hráči Edmontonu byli zejména od druhé třetiny jak polití živou vodou. Sborka, rozborka, takhle si Oilers s Kočkami ještě nepohráli. Panthers v prostřední části vypálili na branku poprvé až po dvanácti minutách, s narůstajícím skóre přiostřili. Když se Tkachuk s Bennettem snažili při šarvátce u branky pomuchlat Hymana, McDavida neváhal a vyrazil na pomoc. Vzduchem proletělo pár úderů. „To není hokej, jaký chci hrát. Byl jsem tam jen proto, aby nebyli v přesile, když šli na Zacha ve dvou. Skočil jsem tam a zachoval se jako spoluhráč,“ vracel se McDavid. Přesně to taky udělal. Kapitán Oilers zachoval klid a sokům se pochechtával, když se snažili vystrčit růžky.

„Chtějí vzbudit pocit, že jsou velký, zlý a tvrdý tým. Ale my jsme stejně tvrdí jako oni. To, že jsou nedisciplinovaní a po odpískání se chovají jako idioti, z nich ještě nedělá tvrdé hráče. Číslo 97 (McDavid) má na sobě každý večer ty nejtvrdší chlapy, kteří se ho snaží trefit a jdou po něm. Ale jen se na ně podívejte a smějte se stejně jako on,“ poznamenal útočník Connor Brown.

Draisaitl byl při následné přesilovce pět na tři blízko svému prvnímu zásahu ve finále. Pálil z pravé strany, jenže kotouč se od tyče odrazil do Stolarzových zad a na brankoviště. Hyman a Ryan Nugent-Hopkins se po něm vrhli tak divoce, že nebylo jasné, kdo z nich kotouč doklepl do sítě. Autorská práva nakonec získal druhý z nich.

Víra, že série se protáhne, byla cítit v kabině Oilers, rozšířila se po celém Edmontonu. Ve výloze nedaleko Rogers Place se objevil nápis „Believe“. Věříme. Fanoušci v hale už během druhé třetiny buráceli: „Chceme sedmý zápas!“ Jeden z nich vytáhl ceduli „Takže říkáte, že je šance?“ Teď mají Oilers další šanci vyvinout na Panthers tlak, protože série se vrací na jih Floridy.

„Dovolili jsme jim nasázet nám osm branek a žádná nešla za našimi gólmany. To je velké zklamání a velká lekce. Smekám před nimi, odehráli neuvěřitelný zápas. Jsou šikovní, tvoří, přečíslují, občas to byly až šílené akce. My ale pořád vedeme 3:1 a vracíme se za tohoto stavu domů. Tentokrát se nám to vůbec nelíbilo, ale odpočineme si a zítra je nový den. V úterý budeme mít šanci to uzavřít před vlastními fanoušky. Až do dneška jsme porážky nějakou dobu nezažili. Znamená to vrátit se ke klasice. Když vyhrajete, snažíte se si z toho co nejvíc vzít a na zbytek zapomenout. U porážek platí totéž. Při všem tom šílení okolo jsme tady vybojovali remízu,“ připomněl Matthew Tkachuk, že předchozí duel Florida v Albertě urvala.

Edmonton ukázal, že pokud jsou jeho hvězdy v pohodě, je strašně silný. Ničí soupeře údernou silou. Oddálil konec série, ale Floridě k vítězství pořád schází jen jeden krok. Párty zatím jen odložil, není však porážka jako porážka. Výprask může zanechat stopy. Oilers naposledy prohráli třikrát po sobě v prosinci a potom se odpíchli k sérii 16 vítězství v řadě. Stejným počtem výher by chtěli sezonu završit. Ve čtvrtém utkání to byli zase oni. Uspět potřebují ještě třikrát, ale zatím doufají, že důvod smát se budou mít i po pátém utkání v Sunrise, kde Panthers vyhráli poslední čtyři duely.