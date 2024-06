McDavid překonal Gretzkyho a udržel Oilers ve hře. Parťák tvrdí, že je pyšný

Socha Wayna Gretzkyho je jednou z prvních věcí, které si všimnete před vchodem do haly Rogers Place. Zobrazuje držitele historických rekordů NHL, jak zvedá nad hlavu Stanley Cup. Edmonton Oilers předvedli ve čtvrtém finále ofenzivní explozi jak za starých časů. Současný kapitán Connor McDavid podpořil demolici 8:1 a překonal po 36 letech Gretzkyho nejlepší výkon v počtu asistencí během jednoho play off. Hlavně ještě neskončil. Gólem a třemi nahrávkami tomu výrazně pomohl.

Překonání jednoho z mnoha rekordů velikána s číslem 99 v podání jeho následovníka s číslem 97 je jistě významná věc, ale v tuhle dobu hraje prim Stanley Cup. I proto se Connor McDavid svůj osobní počin snažil bagatelizovat. „Na tohle se teď nesoustředíme vzhledem k tomu, kde jsme. Neuniká mi, co ( Gretzky ) pro hokej znamená. Ale neupínám se na to,“ řekl.

Jiní se nedrželi tak zpátky. „Většina Gretzkyho rekordů je považována za téměř nedotknutelné a Davo je na tom stejně. Je neuvěřitelné, že ho překonal. Každý den vede náš tým, na ledě i mimo něj jde příkladem. Nemůžu být za něj šťastnější,“ povídal Dylan Holloway.

„Connor to asi nepřizná, ale člověk na něco takového musí být pyšný. Znám ho už dlouho a není náhoda, že je hráč, jaký je,“ přidal se Connor Brown, jehož historie s McDavidem sahá až do časů, kdy spolu hráli za juniory Erie Otters.

McDavid ve finále poprvé skóroval. Podíl se i na trefách Darnella Nurse, Ryana Nugenta-Hopkinse a Hollowaye, čímž se v play off dostal na celkem 32 asistencí a poskočil do čela historické tabulky. Je tváří NHL. Stejně jako ve své době Gretzky, který získal s Edmontonem na koci 80. let čtyřikrát Stanley Cup. McDavid ho ještě nemá. Překonání rekordu pro něj bylo vedlejší. Ve čtvrtém finále se nejvíc staral o to, aby Oilers zvítězili a za stavu 0:3 na zápasy zůstali naživu.

Výhrou si vynutili šanci pokračovat, ale pořád před sebou mají nelehký úkol. Aby získali Pohár, musí vyhrát ještě třikrát a otočit sérii, což ve finále dokázalo jen Toronto v roce 1942. McDavidovi je asi jedno, že něco takového se 82 let už nikomu nepovedlo. O sobotní noci znovu ukázal, jaký je vůdce a že umí strhnout, když se ocitl na pokraji. Nehodlal dopustit, aby sezona jeho týmu skončila. Ať to stojí, co to stojí.

Za svou snahu schytal i několik ran do obličeje od floridského Sama Bennetta. Potom si v kabině vítězných Oilers plácl se Shaniou Twain, která zazpívala fanouškům před halou a zápas sledovala z hlediště. „Už jen proto, co bylo v sázce, že šlo o zápas, kdy finále mohlo skončit, udělal na všechny dojem,“ uvedl kouč Kris Knoblauch, který McDavida trénoval už v Erie. „Mimořádný večer, kdy vytvořil rekord. Určitě jsme šťastní, že to dokázal. Ale hlavně se mu pořád daří tvořit hru, dávat góly, přihrávat na ně. Skvělý výkon. V pravý čas,“ ocenil.

Teď Oilers potřebují něco takového zopakovat. Využít výhody, kterou výpraskem Panthers získali, tentokrát na jejich ledě. McDavid sám připomněl, jak v play off nezáleží, jestli vyhrajete 8:1, nebo 1:0. Každé vítězství se počítá stejně. Jen musíte vyhrát. A tým Floridy udělá všechno, aby tomu zabránil, včetně aktivit nad rámec osnov, jež mají McDavida zastavit.

Edmonton Oilers Vše o klubu ZDE