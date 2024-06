SESTŘIH: Edmonton si vynutil šesté dějství, McDavid zářil se čtyřmi body

Ne, ještě není konec. Connor McDavid splnil, co sliboval. Vzal to do svých rukou, hrálo se v jeho režii. Tým Edmontonu v pátém finále Stanley Cupu zvítězil na Floridě 5:3 a vynutil si šesté dějství. Skóroval přitom v oslabení, v přesilovce i do opuštěné branky. Jeho kapitán podruhé přispěl čtyřmi body, dal dva tentokrát góly a na dva nahrával. „Byla to zásluha všech,“ řekl. Za stavu 3:2 pro Panthers se série přesouvá do kanadské Alberty, příští duel se hraje v noci na sobotu.

Bylo to poprvé v historii Panthers, kdy hráli domácí zápas a měli šanci získat Pohár. V Sunrise bylo vyprodáno, někteří diváci zaplatili za vstupenky na černém trhu přes tisíc dolarů (asi 23 tisíc korun). Poprvé překročila celková návštěvnost Floridy za sezonu milion diváků. Přišli se podívat, jak tým převezme vítěznou trofej. Jenže Oilers to zkrátka nehodlali dopustit.

Matthew Tkachuk měl v sérii dosud jen jednu asistenci a už o něj rýpali, kde je ten bijec z loňského finále. Dosud spíš fungoval jako jeden z týmových mluvčích, v pátém zápase však předvedl svůj nejlepší výkon v sérii. V hledišti seděl jeho slavný otec Keith Tkachuk, sám bývalá hvězda NHL. Před pátým zápasem ho na dálku povzbudil Jayson Tatum, starý kamarád a spolužák ze střední školy a čerstvý vítěz NBA.

„Tkachuku! Ty to zvládneš. Jeden kluk ze St. Louis dnes vyhrál šampionát. Ať jsou zítra dva,“ vzkázal den před utkáním na videu zveřejněném na sociálních sítích hráč Boston Celtics. Když po zásahu Connora McDavida prohrávali Panthers poprvé o tři góly, diváci v hledišti se chytali za hlavu a obličeje halili do šál. Jenže pak hosté z Edmontonu nedokázali vytlačit puk z pásma, zmocnil se ho Tkachuk. Svým prvním gólem ve finále a vrátil týmu i fanouškům naději.

Edmonton opět odskočil po McDavidově úchvatném slalomu kolem tří hráčů a následném zásahu Corey Perryho. „Sledoval jsem, jak prochází a pak mi přihrává. Ani jsem na něj nemusel křiknout. Prostě viděl, že jdu k bráně. On si vzal tenhle tým na svá bedra. Když stojíme zády proti zdi, bere to na sebe a hraje. Všichni vidíte, proč je nejlepší,“ ocenil 39letý veterán, který hraje páté finále a dal první gól v letošním play off.

Ale Panthers se nenechali zlomit a zápas ještě udělali zajímavým. Do 14 sekund snížil Evan Rodrigues, jehož dorážka se odrazila od ruky obránce Darnella Nurse. Po druhé přestávce dostal Oliver Ekman-Larsson domácí na dostřel. Sergej Bobrovskij nebyl zprvu tak obrovský jako dřív. Při třetí trefě Oilers ho McDavid překvapil z levé strany mezi betony, během 32 minut inkasoval čtyřikrát. Ale pár gólů ještě chytil, včetně tutovky Nugenta-Hopkinse za stavu 4:3.

Pátý duel začal podobně jako ten předchozí. Panthers začali zhurta, Stuart Skinner měl za pět minut šest zákroků. Sam Reinhart v obrovské šanci nedal, a po úprku Connora Browna v oslabení šli rychle do vedení Oilers. Tentokrát rusovlasý specialista úspěšně zakončil sám blafákem do bekhendu. Barkov ho nestíhal.

Oslabení zvládá Edmonton výtečně, zato přesilovky měl od začátku finále katastrofální. Využil jen jednu výhodu pěti proti třem, jinak nula. V šestém zápase však dal v početní převaze dvě branky. Poprvé se to povedlo dvě sekundy před jejím vypršením se rána Evana Boucharda odrazila od Zacha Hymana a ten poprvé ve finále skóroval. Z velké čtyřky útočníků Oilers tak zůstává v sérii střelecky na suchu už jen Leon Draisaitl.

Bouchard asistoval u tří gólů a s celkovým počtem 26 nahrávek v jednom play off překonal rekord pro obránce, který stanovil dnešní asistent kouče Paul Coffey v roce 1985. V produktivitě mu na člena slavné dynastie Oilers a dnešního asistenta kouče chybí pět bodů.

McDavid si v letošním play off připsal už 42 bodů (8+34), což je čtvrtý nejlepší výkon v historii. Jako třetí hráč se dostal v jednom roce před čtyřicítku, před ním se to povedlo třikrát Waynu Gretzkymu (1985, 1988 a 1993) a jednou Mario Lemieuxovi (1991).

McDavid zazářil na ledě Floridy a táhne Oilers k vyrovnání série Video se připravuje ...

Ale tohle všechno McDavida nechává chladným. Hoří pro jiný cíl. Thriller to byl až do konce, Florida ve snaze vyrovnat hrála přes dvě minuty bez gólmana a hosty neúprosně svírala. Hosté dvakrát nedali do opuštěné branky. Napřed Jänmark v tísni trefil tyč, pak obětavým skokem vypíchl puk před čárou Tkachuk. Z další střely však zpečetil výsledek McDavid. Splnil svou misi a výrazně přispěl k tomu, že série se vrací na šestý zápas do Edmontonu.

„Byla to zásluha všech,“ pravil McDavid. „Speciální týmy si vedly skvěle, oslabení, k tomu není co dodat. ‚Brownie‘ v něm dal pěkný gól, kterým nás tak nějak uklidnil, rozjela se přesilovka, ‚Stu‘ chytal skvěle a při hře pět na pět jsme toho taky zvládli dost. Totální týmový výkon odshora až dolů. Pořád jsme věřili. Jeden ve druhého, že to zvládneme. Ale je to jen jeden zápas. Žijeme, vracíme se do Alberty. Čeká nás další utkání před našimi fanoušky. Je skvělé, že se nám to povedlo, Uvidíme, co se stane,“ povídal po utkání.

Z Oilers jsou Spoilers. Záškodníci. Znovu překazili soupeřům párty, finále zůstává otevřené. Edmonton udělal další krok k tomu, aby jako druhý tým v historii otočil finálovou sérii ze stavu 0:3 na zápasy.