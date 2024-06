Raketa! Hronek prodloužil smlouvu s Canucks a vydělá si pořádný balík

Jednání mezi vedením kanadského klubu a Allanem Walshem, agentem Filipa Hronka, probíhala už během sezony. Obě strany však nedokázaly najít společnou řeč.

Údajně bývalý hráč Detroitu žádal alespoň osm milionů dolarů za sezonu. Vancouver naopak údajně požadoval, aby měl kontrakt délku maximálně šest let.

Situace byla taková, že pouze s Canucks mohl Filip Hronek prodloužit kontrakt na osm let. Kdyby byl jinak vytrejdován do jiného týmu, už by mohl podepsat maximálně na sedm sezon.

Obě strany nakonec ze svých požadavků svolily. Hronek podepsal na osm let, ročně si přijde na 7,25 milionů dolarů. Vancouver ustoupil v délce kontraktu, český bek slevil na penězích.

Prioritou Canucks bylo, aby Quinn Hughes i nadále zůstal nejdražším obráncem týmu. To se také vydařilo. Kapitán Vancouveru v platovém stropu zabírá 7,85 milionů USD.

Férový kontrakt

Hronek má za sebou životní ročník. Nasbíral 48 bodů v 81 zápasech. Dosavadní maximum ve své kariéře. Na druhou stranu není pochyb o tom, že může děkovat i Quinnu Hughesovi, se kterým tvořil obranný pár.

Pro Vancouver je však nepodstatnější, že po dlouhých letech, zdá se, našel parťáka pro svého kapitána. První obranný pár společně fungoval a především v první polovině sezony patřil mezi nejlepší v celé lize.

Dále je třeba brát v potaz, jakou cenu Vancouver za Hronka obětoval na začátku března roku 2023. Do Detroitu musel poslat výběry v 1. a ve 2. kole draftu téhož roku.

Není tedy divu, že prodloužení kontraktu bylo pro vedení Canucks prioritou číslo jedna po skončení aktuální sezony. Žádný generální manažer nechce, aby musel vyměnit jednoho ze svých důležitých hráčů ani necelé dva roky poté, co za něj obětoval vysokou cenu.

V sezoně 2024/25 je limit platového stropu určen na 88 milionů. A spekuluje se, že o ročník později to bude dokonce 92 milionů dolarů. Hronkova nová smlouva tak odpovídá hodnotě obránce číslo dva až tři.

Při limitu 92 milionů dolarů bude Filip Hronek zabírat 7,9 % z celkového stropu Vancouveru. To se rovná ekvivalentu 6,4 milionů v roce 2021. Tehdy mohly kluby zaplnit platový strop do výše 81,5 mil. USD.

„Filip se bez problémů začlenil do naší obrany, což nám dodalo stabilitu a sílu na pravé straně. Jeho schopnosti bruslit, bránit a vytvářet útočné akce je přesně to, co od obránce v prvním obranném páru chcete. V této sezoně nám ukázal velkou touhu po bojovnosti a ochotu být lídrem našeho týmu. Těšíme se, že nám bude i nadále pomáhat se zlepšovat a že on sám bude růst jak na ledě, tak i mimo něj,“ nechal se slyšet Patrik Allvin, generální manažer Canucks.

Součástí smlouvy je i klauzule o nevyměnitelnosti. Od 1. července 2025 nemůže být Hronek vytrejdován do jakéhokoliv klubu bez svého souhlasu. Přesně o 3 roky později se tato klauzule pozmění. Od léta 2028 bude Hronek moci odmítnout výměnu pouze do vybraných 15 týmů podle svého uvážení.