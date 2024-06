Sporné momenty finále Stanley Cupu. (Ne)ofsajdy, křivá hůl a obraný Hašek

(Ne)ofsajd Sama Reinharta za stavu 2:0 pro Edmonton mohl být klíčový pro celou sérii. Ani v bitvách o Pohár by se nestalo poprvé, co průběh ovlivnil sporný moment. Panthers padli potřetí za sebou. Jejich trenér Paul Maurice na střídačce zuřil.

„V žádném případě jsem si nemyslel, že by se dalo jednoznačně říct, že šlo o ofsajd. Netvrdím, že nebyl. Dostaneme ještě záběry, přizveme CIA a rozsekneme to. Ale v těch třiceti sekundách, kdy bych se rozhodoval, bych si výzvu nebral,“ řekl po utkání, kdy už byl o něco klidnější.

Tajná služba už nic nevyřeší, v úterý ve 02:00 SEČ bude na programu sedmé finále v Sunrise, které definitivně rozhodne o vítězi Stanley Cupu. Florida přišla o náskok, ale pořád může získat svůj první titul. Anebo se po 34 letech stanou šampiony Oilers.

Finále z roku 1993 se stalo součástí hokejového folklóru jako dosud poslední, kdy zvítězil kanadský celek. Montreal se střetl s Los Angeles, za které hrál Wayne Gretzky. Víc se však mluvilo o rekordu Canadiens, který vyhrál deset zápasů v prodloužení, a o hokejce Martyho McSorleyho.

Kings urvali první zápas a ve druhém vedli, načež si kouč Canadiens Jacques Demers 1:45 minuty před koncem vyžádal přeměření McSorleyho čepele. Různí se názory, zda jednal na základě předtuchy anebo informací, které od někoho dostal. Každopádně rozhodčí Kerry Fraser shledal, že čepel je skutečně zakřivená víc, než povolují pravidla.

McSorley šel na trestnou lavici, z přesilovky Montreal vyrovnal na 2:2 a v nastavení rozhodl obránce Eric Desjardins. Canadiens následně vyhráli dva zápasy v Los Angeles a pátý v domovské hale Forum. Získali 24. a dosud poslední Stanley Cup ve své historii.

Když byla řeč o ofsajdu, v roce 1980 byl klíčový moment, kdy odpískán nebyl. Pohár vyhráli poprvé New York Islanders a povedlo se jim to nakonec čtyřikrát za sebou. V šestém finále proti Philadelphii poslal Clark Gillies přihrávku Butchi Goringovi, který vjížděl do pásma. Opakovaný záběr ukázal, že v době, kdy se Goring dotkl puku, byl Gillies v ofsajdu. Duane Sutter skóroval, Islanders vyhráli sérii. Kdyby gól neplatil, Flyers by si pravděpodobně vynutili sedmé dějství.

Nejkontroverznější situace rozhodla v roce 1999 finále Dallasu s Buffalem, v jehož brance chytal fenomenální Dominik Hašek. Tehdy platilo v NHL pravidlo, podle nějž nemohl být uznán gól, pokud kterýkoli útočící hráč stál v brankovišti, a to bez ohledu, zda zasáhl do hry či nikoli. Přesně z takové situace skóroval v šestém zápase Brett Hull.

Svůj nejslavnější gól dal z dorážky v 15. minutě třetího prodloužení, kdy stál levou bruslí v brankovišti. Zjevně porušil pravidla. Jenže bylo půl druhé ráno, unavení rozhodčí v pokročilé hodině zásah potvrdili. Stars zvítězili ve druhém nejdelším finále historie 2:1 a získali svůj jediný Stanley Cup. Léta byli všichni zvyklí, že v takových situacích gól neplatí. Najednou liga své vlastní pravidlo přešla.

Zatímco členové vítězných Stars kroužili po ledě s trofejí nad hlavou, Sabres žádali o přezkoumání u videa. NHL a šéf rozhodčích Bryan Lewis se snažili tlumit emoce tvrzením, že gól byl v pořádku. Nikdo nenašel odvahu ho v kritické chvíli odvolat a říct hráčům vítězného týmu: „Sorry, vraťte pohár, budeme pokračovat.“

Lewis vysvětlil, že poté, co Hašek pokryl Modanovu střelu, sebral Hull vyražený puk. Jeho první pokud zastavil roztažený brankář, Hull si kotouč přikopl na hůl levou nohou, kterou pak zajel do brankoviště. Jelikož byl v držení puku dřív, než do něj vjel, počínal si podle Lewise v souladu s pravidly. Nikdo už nic neměnil, NHL však krátce poté pravidlo zrušila. Hašek byl okraden o Stanley Cup, poprvé ho získal až tři roky poté s Detroitem. Jeho spoluhráčem byl i Brett Hull.