Ze Zlína až do NHL. Česká věž prošla draftem, teď vyhlíží MS dvacítek

Když vstoupí na led, dá se těžko přehlédnout. Se 196 centimetry připomíná věžák, co se hýbe na bruslích, všude byl od dětství o hlavu větší. Figuru zdědil po otci, který se věnoval házené. Adam Jecho patří k výrazným talentům, dvakrát startoval na mistrovství světa osmnáctiletých, na jarním šampionátu patřil do trojice nejlepších českých hráčů. Z loňského Hlinka Gretzky Cupu má stříbro, letos už se posunul do dvacítky, kde zastupuje mladší ročník 2006.

„Už mám nějaké zápasy odehrané, vím, jak to chodí. Je to extra motivace pro každého. Za nároďák chcete hrát. Kluků se sešlo hodně, vládne mezi námi zdravá soutěživost. Mám to rád, všichni se chtějí ukázat, zároveň jsme pořád kamarádi a přejeme si. Máme možnost být spolu na ledě a zahrát si přípravné zápasy. Trenéři si udělají obrázek, jak hráči vypadají,“ povídal na srazu v Chomutově, po němž junioři odletěli do Finska.

Ve Zlíně působil Jecho do konce sezony 2020/21, pak zamířil do Tappary Tampere. Ve finském klubu hrál za dorost i juniory, celkově se uvedl 105 body v 97 zápasech. Loni se přesunul do kanadské WHL. S 23 góly v 54 zápasech se dělil o pozici druhého nejlepšího střelce Edmonton Oil Kings, v týmové produktivitě skončil se 47 body pátý.

„Škoda, že jsme nepostoupili do play off. Pokazili jsme si to v první polovině základní části, kdybychom hráli jako ve druhé, budeme tam. V mojí první sezoně v Kanadě jsem moc nevěděl, co čekat, ale adaptoval jsem se docela rychle. Poslední sezonu ve Finsku mi připadalo, že jsem zůstal stát na místě,“ uvedl mladík

„Odešel jsem hlavně kvůli tomu, že jsem chtěl