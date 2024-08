Draisaitl se blíží ke smlouvě s Oliers, nechtěl nic řešit během sezony

Leon Draisaitl se v play off stává ještě lepším • Reuters

Útočník Edmontonu Leon Draisaitl v sedmém finále play off NHL • ČTK / AP / Wilfredo Lee

Už za pět týdnů odstartuje nový ročník NHL. V září jsou na programu tréninkové kempy jednotlivých klubů, i proto je Leon Draisaitl podle zdrojů deníku Sport a webu iSport.cz už v Kanadě. A v nejbližší době by mělo být oznámeno prodloužení smlouvy na dalších 8 let. A to za více než 100 milionů dolarů!