Zbořil jako vyvrhel. Jiný agent, chce se vrátit do NHL. Co zkouška u Devils?

V Říčanech jezdil po ledě s hráči NHL a dalšími, co tam teprve míří. Mezi nimi David Jiříček a brankář Pavel Čajan, s nimiž se po výměně z Bostonu potkal na farmě Columbusu. „První tým, kde jsem se cítil jako součást kabiny,“ přiznal obránce Jakub Zbořil (27). Až nedávno se mu doneslo, že si ho hned po sezoně chtěli Blue Jackets nechat. Agent mu o tom však prý neřekl. Přesedlal do jiné stáje a probírá možnosti návratu za moře. Patří mezi ně i tryout v New Jersey.