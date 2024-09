Tučňákem navždy? Jsem docela optimista, řekl Crosby o nové smlouvě

Sidney Crosby neví, kdy podepíše. Ale věří, že nová dohoda s Pittsburghem není daleko. „Jsem docela optimista, že se to podaří,“ prohlásil trojnásobný vítěz Stanley Cupu v tanečním sále nablýskaného hotelu Encore v Las Vegas při mediálním turné hráčů NHL. „Nevím, který den konkrétně k tomu dojde, ale vypadá to opravdu pozitivně,“ uvedl kapitán Penguins.

Rodák z Cole Harbouru v kanadské provincii Nové Skotsko vstoupí do posledního roku dvanáctiletého kontraktu za souhrnných 104,4 milionů dolarů. Za sezonu odkrojí Sidney Crosby z platového limitu 8,7 milionů dolarů, částku odpovídající číslu 87, jež nosí na dresu. K podpisu nového kontraktu byl oprávněn od července. Sám se vyjádřil, že jeho prodloužení očekává ještě do zahájení sezony 9. října. „Žádný složitý proces to nebyl,“ přiznal před novináři.

V letech 2007 až 2022 se probil s Penguins šestnáctkrát po sobě do play off. V posledních dvou sezonách tým ve vyřazovacích bojích chyběl. V ročníku 2022/23 scházel k postupu bod. Pittsburgh o něj přišel porážkami v posledních dvou utkáních základní části. Do play off proklouzla v cílové rovince Florida a pak prošla až do finále Stanley Cupu. V minulé sezoně Penguins zaostali o tři body.

„Ale byli jsme tam, cítili se silní a měli dobrý pocit. Jen doufáme, že v některých oblastech dokážeme být důslednější a pevnější,“ tvrdil jejich první centr. Předchozí sezonu končil Crosby se 42 góly a 94 body a byl dvanáctý v produktivitě NHL. Ještě čtyři branky nebo nahrávky a dosáhne kariérní hranice 1600 bodů.

Dvakrát zlatý medailista z olympiády a mistr světa z roku 2015 patřil k prvním šesti kanadským hráčům jmenovaným do sestavy na únorový turnaj 4 Nations Face-Off. Crosby však ani v 37 letech nejeví žádné známky zpomalení, natož ústupu.

„Člověk neví, jak to všechno dopadne a jak se bude cítit po psychické a fyzické stránce,“ odpověděl na otázku, jak dlouho plánuje ještě hrát. „Jediné, co můžete udělat, je vyhodnotit si každou sezonu a z toho vycházet. Cítím se opravdu dobře. Na tréninkový kemp se těším stejně, jako když jsem do něj nastoupil poprvé. Vášeň a podobné věci tam pořád jsou,“ pravil.

Penguins i v předchozích dvou sezonách měli blízko k bublině play off, jenže to nemusí trvat věčně a dalším titulům se spíš vzdalují. Crosby vypadá, že zůstane Tučňákem do konce kariéry. Vyhrál, co mohl. Ale nezláká ho přece jen vidina dalšího vítězství?

Generální manažer a prezident pro hokejové operace Kyle Dubas se snaží udržet konkurenceschopnost se stárnoucím jádrem v čele s Crosbym (37 let), Jevgenijem Malkinem (38), Krisem Letangem (37) a taky Erikem Karlssonem (34), jenž přišel před dvěma lety. Zároveň se snaží hledět dál, co přijde po Crosbym a spol.

Před uzávěrkou přestupů se vzdal hvězdného útočníka Jakea Guentzela, jenž se po sezoně stal volným hráčem. Pittsburgh přitom v tu dobu měl pořád šanci na play off. Výměnou vyslal signál, že se pokouší o přestavbu za pochodu a začne budovat nový kádr.

„Musí podniknout, co bude pro klub nejlepší. Je to jeho práce. Jsem tady už dost dlouho, abych pochopil, že to přináší i nové výzvy, v případě našeho týmu tím větší. Jsem si toho dobře vědom. Každý k tomu přistupuje určitým způsobem. Já jako hráč musím dělat totéž. To je zkrátka hokej,“ uvedl Crosby, dvojnásobný držitel Hart Trophy.

Do útoku Penguins v létě Dubas přivedl Kevina Hayese, Anthonyho Beauvilliera, Codyho Glasse a mladíka Rutgera McGroartyho. Ale skupina hráčů, jež před pěti měsíci neuspěla v honbě za play off, zůstala z velké části zachována. Crosby je podle svých slov přesvědčen, že přebudování mužstva za pochodu je možné, ať mu říkáte restart, přestavba či obnova.

„Některé týmy byly schopné projít touto změnou trochu rychleji nebo trochu jinak než jiné," řekl a dodal: „Jako hokejista ale vždycky chcete vyhrávat. Proto hrajete hokej."