Německý svátek, Praha má smůlu? Buffalo ukázalo, jak (ne)počítá s Čechy

Mnichovskou zastávku si užili jako diváci. Čeští útočníci ve službách Buffala Jiří Kulich a Lukáš Rousek sledovali přípravný zápas s Red Bullem jen z tribuny. Šance, že by se do sestavy Sabres vmísili pro evropský start základní části NHL v pražské O2 areně, se razantně zmenšila. Pokud se v hlavním městě ukážou, pak patrně jen v rámci tréninkových jednotek. Zato Němci si svátek užili. „JJ Peterka! JJ Peterka!“ skandovaly tribuny jméno svého krajana v dresu soupeře.

Zámořský favorit v Německu válcoval, vyhrál jednoznačně 5:0. Natěšenému publiku nedovolil jedinou gólovou radost. I když… jak se to vezme. O poslední branku Buffala se postaral právě Peterka, tamní rodák a odchovanec, který se z někdejšího EHC Mnichov odrazil k velkolepé kariéře v NHL.

„Když občas vidím malé hokejisty, vybavím si ty hodiny, které s nimi musíte strávit na cestě a u ledu. A teď se stejný pocit odrážel v očích mého syna,“ měl radost Dennis Peterka, tatínek opěvovaného hrdiny.

JJ byl vyhlášen první hvězdou přípravného utkání, s domácími fanoušky si užil velkolepou děkovačku. Prožil absolutní pohádku. Přijel jako protivník, odjíždět bude jako miláček.

„Jsem extrémně šťastný. Bylo to daleko lepší, než jsem si dokázal představit,“ uznal dojatý útočník. „Byl jsem před zápasem lehce nervózní, nic podobného se mi dlouho nestalo. Prostě jsem se fakt těšil. Postupně se můj pocit zlepšoval.“

Zahrají si Rousek s Kulichem v Praze?

Důvodně se dá předpokládat, že podobné momenty by si v Praze vychutnal třeba Lukáš Rousek. Na elitní úroveň ho pozvedla pražská Sparta, kdyby v O2 areně 4. a 5. října nastoupil v dresu Sabres, našel by v hledišti svůj kotel. Jenže to se teď jeví jako mission impossible.

Ani on, ani krajan Jiří Kulich nenašli svá jména v nominaci na přípravný duel s Red Bullem. Představa, že by se na tom něco mohlo změnit před střety proti New Jersey Devils, kde půjde hlavně o body do tabulky, je velmi scestná. Lákadlem českých fanoušků bude hlavně zástupce druhého tábora Ondřej Palát, pokud se sejdou okolnosti, mohl by ho doprovodit ještě zadák Jakub Zbořil, aktuálně bojující o kontrakt.

Ambice Čechů z Buffala zřejmě zůstanou nenaplněné. Kulich s Rouskem sice na střídačce mají svého nedávného šéfa z farmy Setha Apperta, prvně jmenovaný na letišti v Mnichově rozdával hodně široké úsměvy a na oba šla chvála už během zámořské přípravy, ani to jim zřejmě ovšem neumožní startovat v Praze.

Ukážou se snad aspoň při nácvicích. Obě zámořské organizace budou v Praze trénovat už od pondělí.