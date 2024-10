Spor o Kulicha. Ještě že Nečas zůstal v Carolině. Může Pastrňák ještě výš?

Probrali jsme pozici největších českých hvězd a hrdinů zlatého MS v Praze. Jedním z největších témat byl případný přesun Martina Nečase z Caroliny do jiného klubu NHL. „Je v neskutečném topu. Na druhou stranu buďme rádi, že se nikam nepohnul, protože v klubech, do kterých mohl přestoupit, by zkejsnul a byl by zabitý jako Tomáš Hertl v San Jose,“ myslí si Mikeš.

Může být David Pastrňák ještě dominantnějším hráčem? „Řekl bych, že je v nejlepších letech. Ale jsou nejlepší roky to, kdy je bodově odstřelený, anebo to, co zažívá třeba Třinec nebo Tampa, kdy hraje druhou nebo třetí formaci, navléká prsteny a zvedá poháry?“ ptá se Mikeska.

„Momentálně hraje v nejlepších letech kariéry a podle mě udělá stovku bodů. Boston ale mezi největší favority nepatří,“ myslí si Komodor a v novém díle vysvětluje, proč. „Mají výbornou obranu, ale chybí jim kvalita na centru a je otázka, co gólman,“ soudí.

V Praze se představí i Buffalo, nejspíš ale bez Jiřího Kulicha. A je otázka, jestli mu Sabres budou dávat v sezoně dostatek prostoru. Pavel Ryšavý s Adamem Papouškem šli při téhle otázce do rozepře.

„Naprosto chápu Buffalo, že Jiřího Kulicha nehraje. Sobecky kouká na sebe. Proč by chtěli dávat šanci hráči, jen aby to bylo hezké?“ tvrdí Ryšavka. „Aby si ho rozvinuli,“ namítá Komodor. “Pro budoucnost týmu je pro mě nesmysl, že si v létě přivedli Jasona Zuckera a zabere místo perspektivnímu hráči. Co z toho sakra letos budou mít?” dodává.

V novém Zimáku jsme se ale dostali i k tématu vytížení mladých hráčů v extralize včetně supertalentu Adama Novotného. A v premiové části jsme probrali, jestli by první liga mohla mít šanci na přímý postup, za který zase začala bojovat. Michal Mikeska z první ruky prvoligového kouče posuzuje sílu hlavních kandidátů na baráž. Je nejsilnější Poruba, Zlín, nebo Vsetín?

