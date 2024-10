Varaďa a laso z NHL? Na práci se mě nikdy neptal, odmítl trenér Ruff

Šlo o čilou spekulaci, která žila hlavně v době, kdy Václav Varaďa získal s třineckými Oceláři třetí titul v řadě. Na jaře 2022 se odloučil s úspěšnou slezskou organizací, byl bez práce. Jeho konexe s trenérským bardem Lindym Ruffem naznačovaly, že by se mohl chopit pozice asistenta v New Jersey, kde ve stejné době končili pobočníci ostříleného matadora Mark Recchi a Alain Nasreddine. Na skloňovaný scénář nikdy nedošlo. A vlastně k němu ani nebylo blízko. Při odpovědi na dotaz deníku Sport to na středeční tiskové konferenci potvrdil sám Ruff, v současnosti kouč Sabres, které čeká dvojzápas v Praze právě proti New Jersey Devils.

„Jestli jsem Václava zkoušel udělat mým asistentem? Ne, protože se mě na práci nikdy neptal,“ usmál se čtyřiašedesátiletý Kanaďan. „Vím, že jako trenér byl v Česku velice úspěšný. Pořád se snaží učit, vyvíjet se.“

Oba muži, kteří se znají už z doby, kdy Varaďa ještě jako aktivní útočník zápolil za Sabres právě pod vedením Ruffa, se v posledních letech potkali při několika příležitostech. K tomu si velmi často telefonovali. Prošedivělý stratég pozval českého kouče na stáž i do tréninkových kempů.

„S Václavem mám velmi dobrý vztah. Před rokem s námi strávil čas v New Jersey. Byl za námi už během mého působení v Dallasu, když jsme pořádali hráčský kemp. Zjišťuje, co dělají ostatní,“ vážil si Ruff.

Varaďu zdobí pracovitost

Pracovitost byla u Varadi vždy na prvním místě. Pevně ji vyžadoval u hráčů i všech ostatních členů týmu, v Pardubicích s přísností narazil. S východočeským klubem se po předčasném ukončení kontraktu soudí o miliony a myšlenky na trénování jsou poměrně vzdálené.

Otázkou ovšem je, zda by Varaďovi pozice asistenta v NHL vůbec seděla. Staral by se o jasně daný resort, nemohl by příliš zasahovat do vyšších struktur organizace. Během extraligového působení ukázal, že má rád věci pod plnou kontrolou. V Třinci se neshodl na fungování jistých procesů se sportovním manažerem Janem Peterkem, a tak jednoduše odešel.

Nadání pro koučink má samozřejmě obrovské, klubové výsledky mluví za vše, byť dosavadní kariéra na střídačce nebyla z nejdelších. Když byl někdejší Ruffův svěřenec bez práce, nasával znalosti, získával praxi, čímž si svého šéfa z Buffala hodně získal.

„Já jsem to dělal stejně,“ vysvětlil Ruff, že má pro dřinu uznání. „Když jsem byl v New Yorku jako asistent, učil jsem se od Alaina Vigneaulta se Scottem Arnielem. Snažíte se zlepšit v tom, co děláte,“ vzpomněl charismatický kouč na období mezi lety 2017 a 2020.

