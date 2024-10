Promotér o NHL: Díky Spartě, nebylo to snadné… Jde o stovky milionů

V posledních dnech a týdnech má pořádnou šichtu. On i jeho nejbližší spolupracovníci. Filip Hrbek, promotér Live Nation Czech Republic, pro iSport.cz popisuje, jaké to je pořádat NHL v Praze. Právě tato společnost, známá z oblasti koncertů, má projekt na starost. Potřetí v řadě. Mluví o vysokých nákladech a popisuje i to, jestli při rozhodování hrálo roli, že v obou týmech (Buffalo i New Jersey) nejsou ruští hráči.